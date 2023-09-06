Toyota представила кроссовер Century

Компания Toyota официально представила новый кроссовер, который войдет в семейство Century и станет флагманской моделью бренда.

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Новинка, дизайн которой выполнен в стилистике седана Toyota Century, что выпускается с 1967 года и доступен только на рынке Японии, построена на платформе TNGA-K от кроссовера Toyota Highlander. Автомобиль получил 410-сильную гибридную силовую установку на базе 3,5-литрового V6 в сочетании с отдельным электромотором на задней оси и вариатором. Батарея обеспечивает запас хода до 70 км на электротяге.

Кроссовер имеет полноуправляемое шасси и несколько режимов работы силовой установки (Eco, Normal, Sport, Custom) с особым вариантом Rear Comfort ради максимального удобства пассажиров сзади. Для пассажиров же предусмотрены панорамная крыша, выдвижные подножки, открывающиеся на 75 градусов задние двери и ручки на стойках для удобства посадки.

Century доступен только с четырехместным салоном с раздельными сиденьями на втором ряду, причем заднее левое кресло может трансформироваться в оттоманку. Сиденья оснащены подогревом и вентиляцией, выдвижными подставками для ног, а в распоряжении задних пассажиров также имеются собственные мониторы мультимедиа и встроенный холодильник.

Для модели предложат двухцветную окраску кузова, различные варианты цветового оформления салона, а при сборке кроссовера будет применяться большая доля ручного труда. Кроссовер Toyota Century в продаже появится только в Японии, причем ежемесячно станут выпускать не более 30 автомобилей. Новинка станет самой дорогой моделью в гамме японского бренда.

Максим Вершинин

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