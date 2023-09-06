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В Пермский край пришел ульяновский дискаунтер

В Пермском крае в Чернушке состоялось открытие первого в регионе дискаунтера сети «Победа». В сообщении компании говорится, что открытие магазина в Прикамье стало возможным благодаря открытию собственного логистического центра компании в Набережных Челнах.

Фото: ПОБЕДА

Фото: ПОБЕДА

«Победа» планирует активное расширение сети в Пермском крае. К концу сентября в городе Чайковском откроется еще один магазин сети. В перспективе магазины сети появятся в населенных пунктах края с численностью от 5 тыс. человек.

Торговая компания «Победа» открыла свой первый магазин в 2015 году в Ульяновске. На данный момент магазины открыты в 287 населенных пунктах 31 региона страны. Генеральным директором «Победы» является Даниил Сикачина, ранее занимавший должность директора по логистике ульяновской сети супермаркетов «Гулливер».

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