В Пермский край пришел ульяновский дискаунтер

В Пермском крае в Чернушке состоялось открытие первого в регионе дискаунтера сети «Победа». В сообщении компании говорится, что открытие магазина в Прикамье стало возможным благодаря открытию собственного логистического центра компании в Набережных Челнах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПОБЕДА Фото: ПОБЕДА

«Победа» планирует активное расширение сети в Пермском крае. К концу сентября в городе Чайковском откроется еще один магазин сети. В перспективе магазины сети появятся в населенных пунктах края с численностью от 5 тыс. человек.

Торговая компания «Победа» открыла свой первый магазин в 2015 году в Ульяновске. На данный момент магазины открыты в 287 населенных пунктах 31 региона страны. Генеральным директором «Победы» является Даниил Сикачина, ранее занимавший должность директора по логистике ульяновской сети супермаркетов «Гулливер».