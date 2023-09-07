Песни грибов

Исландская певица Бьорк после двухгодичной паузы, во время которой она исполняла на концертах свои лучшие хиты в сопровождении оркестра, вернулась к программе Cornucopia, целиком посвященной теме слияния музыки с природой. Новая часть тура Cornucopia стартовала в начале сентября. Все тонкости шоу в мадридском дворце спорта WiZink Center оценил Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голос Бьорк напоминал фейерверки

Фото: Santiago Felipe / Redferns for ABA / Getty Images Голос Бьорк напоминал фейерверки

Фото: Santiago Felipe / Redferns for ABA / Getty Images

Поклонники Бьорк, попавшие после окончания пандемии на концерты тура Bjork Orkestral, получили набор хитов разных лет, включая несколько краеугольных камней ее каталога — «I’ve Seen It All» из фильма Ларса фон Триера «Танцующая в темноте», надрывную и абсолютно русскую по мелодике «Bachelorette» плюс еще несколько песен из альбома-блокбастера «Homogenic», а также песни из волшебной пластинки «Post» (1995) и — в гомеопатических дозах — поздний и более сложный материал. Всю эту роскошь имели шанс услышать и россияне. Концерт Бьорк с оркестром был запланирован на июнь 2022 года, но вмешались обстоятельства, не зависящие от Бьорк. В ее соцсетях так и было написано: «Концерт в Москве отменяется в свете сложившихся обстоятельств».

С программой Bjork Orkestral было покончено на фестивале Coachella весной нынешнего года, и вскоре Бьорк перезапустила тур Cornucopia. На старте гастролей стало ясно, что это будет испытание для верных фанатов. 11 из 20 песен новой программы относятся к альбому «Utopia» (2017) и четыре — к «Fossora» (2022). В начале работы над альбомом «Fossora» Бьорк решила, что основой аранжировок для песен станут кларнеты и флейты. В итоге лишь четыре из 13 песен альбома полностью решены в этом ключе. Однако в концертной программе шесть флейтисток-кларнетисток, к тому же поющих и танцующих, осуществили практически весь аккомпанемент, включая песни из классического каталога Бьорк. На сцене также звучала арфа, а двое мужчин, Ману Делаго и Бергур Ториссон, отвечали за перкуссию и программирование соответственно. Несмотря на их присутствие, в аранжировках почти отсутствовал хоть какой-нибудь бит. Для Бьорк в этой программе важнее звук хрустальных чаш и льющейся воды, которые дополняют заранее записанные птичьи голоса и прочий зеленый шум.

«Fossora» — альбом, целиком посвященный звукам родного острова Бьорк и в целом мирам, не зависящим от человека. Программируя струнные за столиком в кафе около своего дома, Бьорк думала о том, как передать средствами музыки величие Исландии, и одновременно изучала грибы. Именно в грибах для нее объединились темы «смерти, выживания и экологической медитации». Гриб как образ лег и в основу визуального сопровождения шоу.

Проекция осуществлялась как на задник, так и на боковые экраны, и на полупрозрачный занавес авансцены. Бьорк, одетая в начале шоу в черное и красное, то есть в цвета фламенко, оказывалась внутри огромной грибницы. Это не значит, что на всех видео были грибы. Однако все изображения, будь то цветы или клетки живой материи, находились в постоянном развитии. Недаром концертные шоу Бьорк критики уже давно оценивают в категориях современного искусства. Объекты и фактуры здесь ветвились, подчиняясь одновременно и биологическому алгоритму, и случайности. То ли музыка стремилась слиться с природой, то ли она из природы вытекала.

Звуки, которые издавали сопровождавшие певицу на сцене «эльфы» с духовыми инструментами, тоже росли и ветвились естественно, как будто и не были никогда записаны нотами или нулями и единицами. Пожалуй, это было главное ощущение от новой программы. Даже песня «Venus as a Boy» из классического альбома Бьорк «Debut» (1993) рождалась прямо здесь, на сцене, без ритм-секции, в процессе взаимодействия голоса и одной-единственной флейты. Опознать ее в таком решении было непросто.

Но куда важнее всех ассоциаций с современным искусством сам голос Бьорк, который в ее 57 лет несет всю драматическую и драматургическую нагрузку песен. Голос Бьорк остается феноменом, которому нет равных. Голос Бьорк — это не только колебания воздуха, которые создают голосовые связки, это и само дыхание. «Вдох-выдох» — это отдельная краска в ее вокальной палитре. Первые песни программы настолько вокально красноречивы, что доводят буквально до слез. Даже тех, у кого не хватило времени на «Utopia» и «Fossora». Даже мужчин. Несколько песен программы Бьорк исполняет в специальной, установленной как бы поодаль от основной сцены вокальной кабине, напоминающей домик хоббита, только известково-белый. Бьорк уходит туда, чтобы остаться со своим голосом наедине, пускает туда максимум одного-двух музыкантов. Это уединенное обиталище в то же время вызывает ассоциации с кабиной для записи вокала, которые есть в любой студии. Cornucopia — это, получается, еще и сюжет об отношениях певицы и ее голоса.

Перед финальными песнями «Future Forever» и «Notget» в Мадриде на экран вывели обращение к зрителям Греты Тунберг. Это видео шведская активистка записала для шоу Бьорк еще в 2019 году, когда она была поп-звездой не хуже самой Бьорк. С тех пор молодая защитница природы повзрослела и была несколько подзабыта, а вот содержание ее послания зрителям совсем не устарело. «...меня не волнует популярность, меня волнует климатическая справедливость и живая планета,— говорит среди прочего Тунберг.— Мы собираемся пожертвовать нашей цивилизацией ради возможности очень небольшого числа людей продолжать зарабатывать невообразимые суммы денег… Мы не будем умолять наших лидеров проявить заботу, они игнорировали нас в прошлом и будут игнорировать снова, у них закончились оправдания, а у нас закончилось время. Но я хочу сказать вам, что перемены грядут, хотят они того или нет. Реальная власть принадлежит народу». Возможно, за четыре года у этого текста даже добавились новые смыслы.