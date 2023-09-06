В Тюменской области после ввода станции «Ишим» смогут газифицировать 30 населенных пунктов

В Тюменской области после ввода газораспределительной станции «Ишим» появилась техническая возможность для газификации и догазификации свыше 30 населенных пунктов. Об этом заявил губернатор Александр Моор. Речь идет о работе в трех муниципалитетах — Ишиме, Ишимском и Казанском районах.

Помимо этого, в регионы были построены газопровод-отвод протяженностью 8,5 км и два межпоселковых газопровода. Один из них, протяженностью более 63 км, идет до деревни Воронина Ишимского района. Он обеспечит догазификацию 18 населенных пунктов, газификацию 78 домовладений в Воронина и ряда предприятий, а также агроиндустриального парка «Ишимский».

Второй газопровод протяженностью более 83 км построен до поселка Новоселезнево Казанского района. Его применят для газификации семи населенных пунктов и догазификации 12 населенных пунктов. Он также обеспечит газом четыре промышленных и сельскохозяйственных предприятия, а также четы муниципльные котельные.

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