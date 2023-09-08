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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 50 лет генеральному директору Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгению Дитриху

Евгений Дитрих

Евгений Дитрих

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Евгений Дитрих

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Евгений Иванович! С наилучшими пожеланиями поздравляю с днем Вашего рождения! На протяжении всей Вашей трудовой деятельности и на всех занимаемых должностях Вы всегда проявляли себя как профессиональный управленец, работающий в интересах нашей страны. Сегодня под Вашим руководством Государственная транспортная лизинговая компания вносит значительный вклад в развитие отечественного машиностроения, обеспечивает суверенитет транспортно-логистической отрасли и дает возможность нашим гражданам безопасно и с комфортом путешествовать. Желаю Вам крепкого здоровья, сил и энергии для реализации всех намеченных планов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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