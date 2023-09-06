В Пермском крае открыли первый дискаунтер сети «Победа»

Активное масштабирование сети в Прикамье стало возможным благодаря открытию собственного логистического центра компании в Набережных Челнах. Кроме того, торговое предложение дискаунтера доказало свою востребованность и получило позитивный отклик покупателей в соседних регионах.

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– Текущие результаты работы наших магазинов во всех регионах присутствия подтверждают рост интереса населения к формату «дискаунтер». Сегодня потребители не желают переплачивать за красивую «обертку», но хотят получить хороший, качественный продукт. Поэтому тренд на рациональное потребление продолжает набирать обороты, и увеличение количества покупателей в наших магазинах – прямое тому подтверждение, – отметил генеральный директор торговой сети «Победа» Даниил Сикачина.

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Компания планирует активное расширение в Пермском крае: к концу сентября в городе Чайковском откроется еще один магазин сети. В перспективе магазины «Победа» появятся в населенных пунктах региона численностью от 5 тыс. человек.

Ранее в этом году первые магазины дискаунтера открылись в Астраханской области и в Удмуртии. За восемь месяцев 2023 года компания открыла 122 магазина. Всего же на данный момент сеть насчитывает более 550 магазинов в 30 регионах России.

Отличительные особенности бизнес-модели дискаунтера «Победа» – это работа напрямую с федеральными и местными производителями, выкладка товара в заводской упаковке, простое и современное оформление торгового зала, оптимизированный штат персонала. Все это позволяет устанавливать честные цены каждый день, без акций и скидок. При этом в компании строго следят за поддержанием высокого качества продукции на всех этапах: от производства до магазина.

ООО «ТК Лето»