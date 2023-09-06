Роман Ефименко назначен главой администрации Нововоронежа

Депутаты Нововоронежской городской думы назначили экс-руководителя Репьевского района Романа Ефименко главой администрации Нововоронежа. Об этом сообщили в облправительстве.

Господин Ефименко назначен на срок полномочий гордумы. Конкуренцию на выборах составил его бывший заместитель в администрации Репьевского района Юрий Жегульский.

Бывший глава администрации Нововоронежа Владимир Лещенко покинул этот пост в мае. Он уволился по собственному желанию. В последние месяцы обязанности главы исполнял господин Ефименко.

Роман Ефименко родился 11 июня 1981 года в городе Дмитриев Курской области. В 2005 году получил диплом юриста в Воронежском госуниверситете, с 2008-м—- второе высшее образование по специальности «госуправление» в Российской академии госслужбы при президенте РФ. Трудовую деятельность начал на ООО ПТО «Воронежская трикотажная мануфактура», где с 2002 по 2005 годы был коммерческим директором, затем заместителем гендиректора. В феврале 2006-го стал юрисконсультом «Регионального центра обслуживания граждан и юрлиц по принципу одного окна». В апреле 2008 года был переведен на должность начальника организационно-правового отдела Семилукского района. С февраля 2009-го возглавил отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами в той же райадминистрации.

В июле 2011 года стал заместителем главы администрации Репьевского района. В сентябре 2017 года перешел на аналогичную должность в Хохольский район, но уже в ноябре вернулся и стал исполняющим обязанности главы администрации Репьевского района. В апреле 2018 года окончательно возглавил исполнительную власть этого муниципалитета. В июне господин Ефименко покинул администрацию Репьевского района.

Олег Мухин

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