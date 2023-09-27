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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 66 лет президенту компании AVM Media, вице-президенту Ассоциации коммуникационных агентств России и Академии российского телевидения Александру Митрошенкову

Его поздравляет народная артистка России, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава:

— Дорогой Александр, от всей души поздравляю Вас с днем рождения и хочу выразить свое признание и благодарность за Ваше трепетное отношение к искусству! Подтверждение моим словам — многочисленные концерты классической музыки, которые Вы проводите, а также их телевизионные отражения. Это бесценный вклад в духовное развитие человека. Мне знакомы и близки эти чувства, поэтому я не представляю своей жизни без сцены и горящих глаз зрителей. Кроме того, отрадно, что Вас можно встретить на концертах и знаковых культурных событиях в числе гостей, что еще раз подтверждает Вашу искреннюю любовь к творчеству. Вы черпаете энергию великой музыки, чтобы дарить ее всем окружающим Вас людям! Пусть у Вас на все хватает сил и вдохновения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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