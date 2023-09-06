22 тысячи первоклассников из Удмуртии отметят День знаний в цирке

В столице Удмуртии праздничную цирковую программу посетят порядка 22 тыс. первоклассников в 2023 году. Мероприятие будет посвящено Дню знаний, сообщает пресс-служба главы и правительства региона,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Как отметил председатель правительства региона Ярослав Семенов, всего планируется 14 представлений для первоклассников со всех районов и городов Удмуртии. Среди зрителей также ребята с ограниченными возможностями здоровья, школьники из семей участников СВО и из семей, вынужденно покинувших Украину и территории новых регионов России. Иногородних школьников в Ижевск доставят на автобусах

В частности, детей ожидает выступление собак на скейтбордах, шоу воздушной гимнастки на полотнах, цирк дрессированных попугаев, акробатическое выступление и репризы победителя клоуна.

Напомним, в Удмуртии программу бесплатных цирковых представлений для первоклассников возобновили в 2022 году.