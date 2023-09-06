Госкомитет Таджикистана заявил о ликвидации проникших из Афганистана террористов

Спецслужбы Таджикистана ликвидировали троих членов международной террористической организации «Джамаат Ансаруллах» (запрещена в РФ), которые проникли на территорию республики, нарушив таджикско-афганскую границу. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

По данным комитета, в ночь на 30 августа трое членов международной террористической организации незаконно нарушили линию афгано-таджикской границы в Кевронском районе Дарвазского района. Ведомство утверждает, что они планировали совершить на территории Таджикистана несколько террористических актов.

«Утром 5 сентября отряд антитеррористической безопасности установил периметр вокруг места нахождения террористов и потребовал от членов террористической группы сдаться. Террористы не подчинились приказам силовиков и открыли огонь. В результате боевых действий трое членов вооруженной террористической группы были нейтрализованы»,— говорится в сообщении. В оборудованном тайнике были обнаружены, в частности, автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты и снайперские винтовки.

Это не первая попытка нарушить таджикско-афганскую границу, предпринятая членами организации «Джамаат Ансаруллах» за последний год. 26 апреля Госкомитет нацбезопасности сообщал о двух членах организации, которые незаконно пересекли линию границу на Язгуломском месторождении Ванджского района. Ведомство утверждало, что в результате антитеррористической операции они были ликвидированы.