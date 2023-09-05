Суд Франции отклонил запрос Ассанжа о политическом убежище

Суд отклонил запрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который просил разрешить ему подать прошение о политическом убежище во Франции из британской тюрьмы, в которой он находится с 2019 года. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на решение суда французской коммуны Кретей.

Суд постановил, что для подачи заявления о политическом убежище Джулиан Ассанж должен присутствовать во Франции или стране Европейского союза. Запрос для Ассанжа подали представители французской ассоциации Robin des Lois. Члены ассоциации призвали министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти, который ранее входил в международную команду юристов по защите Джулиана Ассанжа, «наконец-то заняться этим делом».

С июня 2012 года Джулиан Ассанж жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года Эквадор лишил его дипломатического убежища. После этого основатель WikiLeaks был задержан британской полицией. В июне 2022 года Великобритания одобрила его экстрадицию в США, где ему предъявлено обвинение в публикации конфиденциальных военных документов и дипломатических телеграмм.

В марте этого года британский Верховный суд отказал Джулиану Ассанжу в возможности обжаловать решение о его экстрадиции. По словам супруги Джулиана Ассанжа, прошение в британский суд было последней возможностью заблокировать его передачу в США.

О деле основателя WikiLeaks — в материале «Ъ» «Юристы играют с жизнью Джулиана Ассанжа».

Анастасия Ларина