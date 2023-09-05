«СУАЛ Партнерс» подал иск к совету директоров UC Rusal на 74 млрд руб.

Холдинг «СУАЛ Партнерс» Виктора Вексельберга подал к совету директоров UC Rusal иск в размере 74 млрд руб. На дело в картотеке обратил внимание РБК. Как сообщили в пресс-службе «СУАЛ Партнерс», иск связан с убытками по сделкам хеджирования.

Sual Partners контролирует 25,72% UC Rusal. Холдинг попросил предоставить данные по сделкам по хеджированию цен на алюминий в 2021–2022 годах. Однако акционеры UC Rusal в начале августа отклонили это требование.

Отказ объяснили конфиденциальным характером данных, предоставление которых может причинить вред компании. При этом в холдинге при обнаружении нарушений пообещали защищать права акционеров и компании всеми доступными способами.

«Эти сделки (хеджирования), законченные с многочисленными нарушениями, привели к колоссальным убыткам»,— сообщил «СУАЛ Партнерс». Ранее глава холдинга Олег Фомичев жаловался на «необоснованный режим дискриминации». В результате сделок по хеджированию металла «Русал» понес убытки в размере $378 млн в 2021 году, а также $382 млн — в 2022-м.

Ранее в интервью «Ъ» Олег Фомичев говорил о намерении подать иск, поскольку «СУАЛ Партнерс» был недоволен рядом сделок UC Rusal, в том числе об увеличении доли в «РусГидро» до 9%, а также отказом от дивидендов. Олег Фомичев допускал, что менеджмент действует в интересах мажоритарного акционера в лице En+. Из-за санкций, по словам Олега Фомичева, компания может быть не заинтересована в получении от нее дивидендов.

Анастасия Ларина