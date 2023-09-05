Генпрокурора просят копать глубже

Природоохранная прокуратура начала проверку жалобы садоводов по эффективность работ по очистке Юрманского залива в рамках нацпроекта «Экология». По мнению заявителей, 82 млн руб. федеральных средств потрачены «безрезультатно» — залив остался заиленным и обмелевшим. Заказчик и подрядчик утверждают, что работы выполняются в полном соответствии с проектом и уже завершаются. Региональное минприроды заявляет, что не вправе контролировать исполнение работ, но надеются на участие в их приемке. В Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре отмечают, что «вопрос серьезный», и по результатам проверки будет дана правовая оценка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Лансков Фото: Александр Лансков

Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Александр Илюшин поручил и.о. ульяновского межрайонного природоохранного прокурора Роману Родионову приступить к проверке полноты и качества выполнения работ по очистке Юрманского залива реки Волги в Ульяновской области. Об этом «Ъ-Волга» в конце минувшей недели сообщили «Ъ-Волга» в ведомстве. Ранее, в начале прошлой недели, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову было направлено коллективное обращение членов СНТ «Юрманки» (садоводческое товарищество находится в 20 км от Ульяновска на берегу Юрманского залива реки Волги). Под обращением поставили подписи более 200 человек. Копия была направлена также в ульяновскую межрайонную природоохранную прокуратуру. По неофициальной информации, аналогичное обращение в природоохранную прокуратуру направляли члены СНТ «Авиастроитель». Садоводы просят провести проверку выполнения работ по очистке залива, которые проводились в 2022–2023 годах в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Юрманский залив считается излюбленным местом отдыха ульяновцев, на его берегу находятся база отдыха «Лесная быль», детские лагеря «Орленок» и «Артеково», два яхтклуба, три СНТ. В зоне залива проживают около 10 тыс. человек. Однако залив обмелел, дно покрыто толстым слоем ила, родники «забиты», ухудшение качества воды приводит к гибели рыбы. В 2016 и 2019 годах были зафиксированы факты массовой гибели рыбы, отмечается в документах регионального минприроды.

В 2020 году региональное минприроды подало заявку в Росводресурсы на включение проекта очистки залива в федеральную программу. В феврале 2022 года был объявлен конкурс на проведение работ по очистке залива с начальной ценой 83,4 млн руб. Заказчик — федеральное государственное бюджетное учреждение «Центррегионводхоз» в лице его филиала («Средволгаводхоз»). Контракт на 82 млн руб. был заключен с единственным участником — самарской компанией «Глобал Проект» (ООО). Согласно проектной документации, компания должна была в 2022 и 2023 годах произвести работы по удалению водной и береговой растительности и очистить акваторию от донных отложений. Основные работы должны быть выполнены в 2022 году (на 67,5 млн руб.), остальные (на 14,5 млн руб.) — в 2023 году. Завершить работы должны до 30 октября 2023 года. Основные затраты (75,5 млн руб.) — на очистку акватории от донных отложений. В соответствии с проектной документацией, работы должны выполняться на мелководье специальным плавучим экскаватором-амфибией Waterking WK150) с емкостью ковша в один кубометр, а на более глубоких местах с использованием плавкрана грузоподъемностью до пяти тонн, оборудованного специальным ковшом-грейфером. Донный грунт должен вывозиться на барже с дальнейшим вывозом на грузовых автомобилях «КаМАЗ».

По данным регионального минприроды, подрядчик обещает к 10 сентября завершить все работы.

Как отмечается в обращении к генпрокурору, «в результате этого проекта ожидалось углубление дна залива не менее чем на 1,5 метра, удаление камыша, рогоза и прочей растительности с берегов залива и, как итог, возобновление нереста рыбы, улучшение судоходства», однако «эти работы не привели к положительному результату по расчистке и оздоровлению водоема»: «залив заболочен, массово гибла рыба, ноги тонут в иле». В беседах с «Ъ-Волга» они отмечали, что, несмотря на заверения в новостях о том, что работают три экскаватора, «работал только один, и то только вдоль берега, в остальной части акватории его не было», «никакое углубление не произведено», «изъятия грунта в центре залива никто не видел, наоборот, когда уровень воды снизился, посреди залива стали выступать острова, цапли посреди залива гуляют — им вода по щиколотку», «плавучий кран вообще не появлялся».

Заместитель руководителя отдела очистки залива ООО «Глобал Проект» Сергей Трофимов сказал «Ъ-Волга», что работы завершаются, и «все выполнено строго по проекту». То же самое сказал и заместитель директора «Средволгаводхоза» Павел Карпов, отметив хорошую работу подрядчика. Впрочем, он признал, что плавучего крана там действительно не было, «поскольку там возникли сложности при транспортировке крана под сетями и мостом, и это решение было пересогласовано».

В природоохранной прокуратуре «Ъ-Волга» сказали, что «вопрос серьезный», и по результатам проверки будет сделаны выводы, дана правовая оценка. В региональном минприроды отметили, что сами они не имеют права вести официальный контроль за выполнением проекта, однако надеются, что их специалисты будут включены в комиссию по приемке объекта.

Сергей Титов, Ульяновск