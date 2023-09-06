Активов не набирается на компанию

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ликвидирует дочернюю компанию, которая занималась сопровождением реализации непрофильных активов. На пике активности пул под управлением этой УК составлял около 30 млрд руб. Судя по отчетности, сейчас компания не ведет реальной деятельности и убыточна. Оставшуюся «небольшую часть» активов передали в АСВ, заявили в госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

АСВ решила ликвидировать созданную в 2015 году компанию, предназначенную для работы с непрофильными активами,— ООО АСВ УА. Такое решение опубликовано 4 сентября на портале «Федресурс».

Как отмечается на сайте, задачей АСВ УА была работа с активами, приобретенными в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства кредитных организаций. Компания выполняла весь спектр работ с активами: от инвестиционного консультирования до реструктуризации и развития. За год до создания АСВ УА — в 2014 году — АСВ попадало под критику Счетной палаты за то, что неэффективно управляет активами.

В первые годы существования компания аккумулировала гораздо больший пул активов, нежели сейчас. Общая стоимость активов под управлением на момент, когда компании исполнилось не более года (к весне 2016 года), составляла около 30 млрд руб., свидетельствуют архивные данные. Активы представляли собой коммерческую недвижимость и земельные участки. Из данных компании следует, что в ее владении остался ряд земельных участков в Москве, Московской и Псковской областях.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, пояснил, что, поскольку активов остается мало, держать дочернюю компанию больше нет смысла. В отзыве лицензий наблюдается длительная пауза, в 2023 году не было отозвано ни одной, в 2022-м ЦБ удалил с рынка три кредитные организации, тогда как в 2014-м 38 банков попали под отзыв лицензии.

В АСВ “Ъ” сообщили, что активы ликвидируемой «дочки» переданы в ведение профильного подразделения госкорпорации «с целью оптимизации расходов». Решение о ликвидации дочерней компании связано с тем, что на балансе АСВ остается «незначительное число непрофильных активов», подтвердили там. В госкорпорации также уточнили, что АСВ УА занималась сопровождением активов, находящихся на балансе АСВ, но не принимала участия в их реализации. Сама компания в последние годы была стабильно убыточной — в 2022 году чистый убыток составил около 5 млн руб. против 53,75 млн руб. убытка годом ранее. Убыточность компании в АСВ не прокомментировали. К началу 2023 года непокрытый убыток составлял 36,5 млн руб. На текущий момент в компании работают около 30 человек, в 2022 году госкорпорация нарастила расходы на краткосрочное вознаграждение управленческому персоналу почти на 25% (до 16,8 млн руб. за прошедший отчетный год).

Банковский эксперт Алексей Нечаев отмечает, что АСВ УА не ведет реальной деятельности, а ее чистые активы снижаются, например, с 51 млн руб. на начало 2021 года они сократились до 4 млн руб. на начало 2023 года. «Хотя в названии присутствует "управление активами", в составе ее доходов нет ни комиссий за управление, ни финансовых результатов от их реализации (самих активов на балансе и доверительном управлении тоже не видно) или сдачи в аренду»,— отмечает господин Нечаев. Единственный вид доходов компании — целевое финансирование АСВ, говорит он. Получается, что в управлении активами АСВ компания выполняла «сугубо технические функции». «Неясно, зачем эти функции были выделены на отдельный баланс»,— заключает Алексей Нечаев.

Вместе с тем финансовый эксперт Андрей Бархота отмечает, что компания «АСВ Управление активами» создавалась в самый разгар расчистки банковского сектора по модели АСВ с конкурсом и поиском инвесторов-санаторов. В схеме санации через АСВ часть непрофильных активов должна была быть отсоединена от банка, в котором реализуется финансовое оздоровление, и отработана самой АСВ УА. Но учитывая, что прежний объем активов «уже утилизирован», целесообразность существования подобной компании отпадает, заключает он.

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева