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Коммерсантъ FM
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Депозит зачтут по вкладу

Для вкладчиков готовят изменение порядка расчетов при наступлении страхового случая

В ближайшее время в первом чтении будет рассмотрен законопроект, который может существенно упростить расчеты граждан с банками, потерявшими лицензии. Вкладчики, взявшие и кредит в таком банке, смогут, не дожидаясь его погашения, получить страховку по вкладу от АСВ. А между взаимными требованиями банка и клиента по кредиту и депозиту сможет быть произведен взаимозачет. Оба эти действия сейчас законодательство запрещает.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Финансовый комитет Госдумы одобрил новую редакцию текста законопроекта, направленного на совершенствования системы обязательного страхования вкладов. Документ, в частности, предполагает выплату возмещения вкладчикам без учета встречных требований банка к ним.

Как говорится в пояснительной записке, сегодня физлицо, имеющее одновременно депозит и задолженность по кредиту перед банком, в котором наступил страховой случай, получает возмещение в пределах лимита только после погашения всей задолженности. «Указанные изменения... будут способствовать повышению защищенности интересов вкладчиков и заемщиков, позволив им при наступлении страхового случая использовать полученные в качестве возмещения денежные средства на погашение обязательств перед банком, в том числе досрочно»,— говорится в пояснительной записке.

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) пояснили, что если законопроект будет принят, это в первую очередь повысит защищенность интересов вкладчиков.

«Даже если у гражданина есть в банке кредит, он сможет получить свои средства с вклада в виде страхового возмещения с первого дня выплат»,— отметили там. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает вероятность принятия законопроекта в первом чтении «очень высокой».

По данным АСВ, в 2019–2022 годах было выплачено страховое возмещение более 320 тыс. вкладчиков на сумму более 130 млрд руб. За это же время были отозваны лицензии у 61 банка. В 2023 году эксперты ожидают около десяти отзывов лицензий у банков.

Одновременно в законопроекте предлагается снять запрет на погашение требований банка к вкладчикам-физлицам путем зачета встречных требований при банкротстве банка. Сейчас этот зачет невозможен в ходе конкурсного производства. Отмена запрета обеспечит погашение имеющейся у вкладчика задолженности по обязательствам перед банком вне зависимости от срока их наступления, в части суммы, превышающей предусмотренный законом лимит страхового возмещения (1,4 млн руб. в общем случае), следует из пояснительной записки. У ликвидируемых банков к началу страховых выплат имеются встречные требования примерно к 5% вкладчиков, включенных в реестры обязательств, следует из данных АСВ.

Банки осваивают новые депозитные продукты

Были «миллионы попыток» обойти запрет взаимозачета требований в рамках банкротства кредитных организаций, но суды всегда жестко пресекают их, говорит старший советник ЮК INGVARR Дмитрий Дедов. По его мнению, законопроект делает исключение в совершенно очевидном случае, когда оно необходимо. «Банк выдает кредит клиенту, который в свою очередь хранит у него свои средства, возникают однородные требования, риски и природа отношений: клиент пользуется деньгами банка, а банк пользуется деньгами клиента, и только на эту пару может быть распространено это концептуальное исключение»,— поясняет юрист.

Управляющий партнер АБ Москвы «РИ-консалтинг» Елена Гладышева считает, что принятие закона в нынешней редакции существенно упростит процедуру страхового возмещения и ускорит выплаты вкладчикам, имеющим встречные требования со стороны банков.

«Подобный подход не будет ограничивать прочих кредиторов банка, порядок учета встречных требований для которых останется прежним, и призван обеспечить защиту прав и законных интересов физлиц, изначально являющихся "слабой" стороной в подобных правоотношениях»,— говорит она. Впрочем, это не исключает случаев, при которых недобросовестные заемщики, получив страховое возмещение и сняв денежные средства со своего банковского счета, будут отказываться от добровольного погашения встречных требований, что приведет к их неосновательному обогащению, уточняет эксперт.

Пункты документа, касающиеся зачета вкладов и кредитов физлиц, вступят в силу спустя 270 дней после принятия закона. Таким образом, реально заработать эти нормы смогут скорее всего только в следующем году.

Максим Буйлов

Страховка для средних

Правила игры

Законопроект предусматривает распространение системы страхования вкладов на средние предприятия, включенные в соответствующий реестр, за исключением лиц, являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями; социально ориентированные некоммерческие организации, а также профессиональные союзы (профсоюзные организации). По данным ФНС, средних предприятий в настоящее время насчитывается 17,4 тыс. Включение профессиональных союзов прибавит еще около 13 тыс. субъектов в число вкладчиков, чьи вклады в банках подлежат страхованию. При включении в периметр страхования вкладов предложенных законопроектом категорий вкладчиков величина дополнительных издержек банков на взносы в фонд обязательного страхования вкладов составит порядка 1,1 млрд руб. Объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов оценочно вырастет на 58 млрд руб.

Максим Буйлов

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