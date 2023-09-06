Псков отправится в Cosmos

Подконтрольная АФК «Система» Cosmos Hotel Group стала владельцем проекта строительства в Пскове отеля уровня три звезды, выкупив его у Марты Бакай — дочери российского бизнесмена украинского происхождения Игоря Бакая. В строительство гостиницы может потребоваться вложить до 1,5 млрд руб. Но на рынке сомневаются в проекте: интерес к поездкам в Псков сейчас сокращается как со стороны экскурсантов, так и бизнес-туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Подконтрольное Cosmos Hotel Group ООО «Космос отель групп» в конце августа 2023 года стало владельцем 100% долей в ООО «Ибис Псков», обнаружил “Ъ” в Kartoteka.ru. Эта структура ранее анонсировала строительство в Пскове гостиницы международного класса. В Cosmos Hotel Group сообщили “Ъ”, что планируют построить первый в городе сетевой отель уровня три звезды на 120 номеров.

Управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич предполагает, что стоимость проектной компании была невысока — около 100 млн руб. В строительство объекта же потребуется вложить еще 1,2–1,5 млрд руб., считает он.

Изначально владельцем ООО «Ибис Псков» выступала Марта Бакай. Связаться с ней не удалось. Госпожа Бакай — дочь Игоря Бакая, сообщала ранее газета «Псковская губерния». Как сообщали СМИ, Игорь Бакай — российский бизнесмен украинского происхождения, строивший политическую карьеру в бытность президентом Украины Леонида Кучмы. Он был первым главой правления госкомпании «Нафтогаз Украины». В 2005 году господин Бакай перебрался в Россию, в 2020 году был осужден по обвинению в мошенничестве.

Из названия юрлица «Ибис Псков» можно предположить, что объект планировалось запустить под брендом Ibis французской группы Accor. Компания приостановила новые проекты в России. Региональный директор Accor в России, Грузии и СНГ Алексис Деларофф пояснил “Ъ”, что группа не подписывала контрактов по открытию отелей в Пскове. Использовать бренд Ibis в названии проектной компании в группе, по его словам, запрещено.

В Cosmos Hotel Group уточнили, что земельный участок для строительства уже определен: это исторический центр Пскова, в 2–3 км от железнодорожного вокзала. Согласно данным на инвестиционном портале Псковской области, проект располагается на Кузнецкой улице, 33. Президент гостиничной сети Cosmos Hotel Group Александр Биба пояснил, что дата начала строительства будет определена позднее, назвав новый отель в Пскове важным стратегическим проектом для группы.

Впрочем, турпоток в Псковскую область сейчас не такой значительный. Согласно данным Росстата, в гостиницах региона в январе—июле 2023 года остановились 273,5 тыс. человек, что на 1% меньше год к году. В то же время в целом по России ночевки в гостиницах за этот период выросли на 14,4%, до 44,1 млн человек. В Северо-Западном федеральном округе, куда входит Псков, увеличение составило 36%, до 6,5 млн. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин называет интерес классических экскурсионных туристов к Пскову сдержанным: путешественники обычно ездят в регион в непродолжительные туры, совмещая его с посещением Великого Новгорода. Он отмечает, что сейчас в городе нет проблем с размещением, хотя небольшой качественный отель может оттянуть трафик у других объектов.

Господин Ромашкин не исключает, что Псковская область может представлять интерес для бизнес-поездок. Но директор MICE-департамента Continent Express Ольга Гулибина сомневается, что направление можно назвать востребованным для делового туризма: в этом году спрос ниже, чем в прошлом. «Но с учетом развития региона, ростом спроса на российские направления в ближайшее время он может стать более привлекательным для бизнес-мероприятий»,— не исключает она. Пока, по словам эксперта, в Псковскую область чаще всего ездят представители фарминдустрии и IT-сферы.

Александра Мерцалова