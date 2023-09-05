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Коммерсантъ FM
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The Guardian: британский Challenger 2 впервые уничтожен в бою

Кадры дымящегося британского танка Challenger 2 появились в соцсетях. Газета The Guardian отмечает, что этот танк был уничтожен в условиях боевых действий впервые почти за 30 лет, что он находится на вооружении.

По данным The Guardian, танк уничтожили в районе села Работино на Запорожском направлении. Издание отмечает, что до этого неоднократно сообщалось об поражении немецких танков Leopard, однако об уничтожении Challenger 2 — ни разу.

Challenger 2 стоит на вооружении Великобритании с 1994 года. Вместе с тем, на сайте сухопутных войск Великобритании говорится, что Challenger 2 «ни разу не терпел поражения от рук противника».

Как пишет The Guardian, один Challenger 2 был уничтожен в Ираке в 2003 году: однако это произошло из-за попадания под дружественный огонь. Телеканал Sky News со ссылкой на военный источник сообщал, что экипаж уничтоженного танка выжил.

Правительство Великобритании закупило 386 танков Challenger 2 в 1990-х годах. Всего Великобритания поставила Украине 14 единиц Challenger 2. При этом, как ранее сообщила газета The Times со ссылкой на раскрытую информацию, власти Великобритании в 2010–2014 годах утилизировали 43 танка Challenger 2, что обошлось налогоплательщикам в 4,3 млн.

Минобороны Великобритании в дальнейшем планирует сократить число танков этой модели с 227 до 148 единиц. На длительное хранение поместили 75 единиц Challenger 2, также ожидается обновление части машин до Challenger 3.

Анастасия Ларина

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