The Times: Британия уничтожила до 2014 года 43 танка Challenger 2

Великобритания в 2010–2014 годах уничтожила 43 танка Challenger 2, сообщила The Times со ссылкой на раскрытую информацию. Это обошлось налогоплательщикам в £4,3 млн. Как пишет газета, эти танки сейчас могли бы быть направлены на Украину.

Правительство Великобритании закупило 386 Challenger 2 в 1990-х годах. До 2010-го было утилизированы 40 из них. Сейчас известно, что Минобороны планирует сократить число танков с 227 до 148. Ожидается также обновление машин до Challenger 3. 75 Challenger 2 были помещены на длительное хранение.

Глава комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд предлагает отправить Украине находящиеся на длительном хранении 75 танков. Вместе с тем он отмечает, что количество исправных танков у Великобритании может быть на уровне одного танкового полка — около 44 единиц.

Представитель Минобороны Великобритании напомнил газете, что Украине была поставлена эскадрилья Challenger 2 из парка танков повышенной готовности. «Передача танков, находящихся на длительном хранении, не поможет Украине так эффективно»,— сказал представитель ведомства.

Великобритания стала первой страной, которая одобрила поставки Украине тяжелых танков западного производства. Всего Киеву было направлено 14 Challenger 2, а также 4 тыс. боеприпасов для них.

Леонид Уварчев