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Коммерсантъ FM
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Снятый с выборов за иностранные акции ульяновский кандидат проиграл в апелляционном суде

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Ульяновского облсуда об отмене регистрации кандидата в депутаты регионального заксобрания от партии «Новые люди» Александра Каплина. Он был снят с выборов за владение иностранными финансовыми инструментами — акциями в приложении «Тинькофф», от которых он не сумел избавиться из-за санкций.

Александр Каплин

Александр Каплин

Фото: Соцсети Александра Каплина

Александр Каплин

Фото: Соцсети Александра Каплина

Напомним, в облизбиркоме считают, что господин Каплин нарушил требование федерального законодательства, согласно которому к моменту подачи документов на регистрацию кандидаты должны «осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов». В суде кандидат пояснял, что не мог избавиться от акций, поскольку после введения западных санкций их было «невозможно ни продать, ни передать, ни избавиться каким-либо иным образом», а законом такая ситуация не урегулирована.

Тем не менее облсуд согласился с доводами избиркома и принял решение о лишении кандидата регистрации, а теперь апелляционная инстанция оставила его в силе. В облизбиркоме «Ъ» сообщили, что постановление комиссии о вычеркивании кандидата из бюллетеней будет принято в среду, 6 сентября.

Александр Каплин заявил «Ъ», что будет обжаловать это решение в Верховном суде, а затем и в Конституционном. «Не должно быть таких законодательных пробелов, которые ограничивают права избирателей. Иначе получается, что я, купив акции в 2021 году, в связи с изменившейся ситуацией в мире, которую не мог предвидеть, теперь на протяжении нескольких лет из-за санкций лишен пассивного избирательного права и становлюсь не совсем гражданином России. Нарушено мое конституционное право»,— сказал экс-кандидат.

Отметим, что у господина Каплина уже есть успешный опыт обращения в Конституционный суд: в 2006 году он выиграл там дело по жалобе на постановление главы Ульяновска, касающееся оплаты услуг ЖКХ.

Сергей Титов, Ульяновск

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