Управляющая винзаводами «Массандра» и «Инкерман» компания получила новый бренд

АО «Мое вино», управляющее винзаводами «Инкерман», «Массандра» и «Новый Свет», стало владельцем товарного знака «Мадам Фирсова 1869». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Роспатента.

Под этой маркой ЗАО «АПК "Геленджик"» выпускало с 2007 года недорогое игристое вино на одной из первых известных в России промышленных виноделен, основанной Любовью Фирсовой в 1869 году. В августе 2022 года завод прекратил деятельность.

Компания «Мое вино» управляет крымскими винодельческими предприятиями «Инкерман», «Массандра» и «Новый Свет». Два последних завода ранее с торгов выкупило ООО «Южный проект», подконтрольное банку «Россия», основным владельцем которого считается Юрий Ковальчук. «Инкерман» участники рынка также связывают с акционерами банка «Россия». В июне 2023 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что банк планирует инвестировать в «Инкерман» около 5 млрд руб.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что в РФ число связанных с историей винных марок ограничено, при этом на мировом рынке именно они наиболее известны. Он считает, что бренд «Мадам Фирсова» можно перезапустить при грамотном позиционировании. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман подчеркнул, что для перезапуска продукта и попытки напомнить потребителям историю бренда необходимы инвестиции в продвижение.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Мое вино» зарегистрировано в 2019 году в Санкт-Петербурге. Компания занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт. В 2022 году выручка компании составила 65,8 млн руб., убыток — 78,8 млн руб.

Татьяна Ручкина

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