На Малоохтинском и Ново-Московском мостах обновили дорожное покрытие

Петербургские дорожники завершили работы по замене асфальтобетонного покрытия на Малоохтинском мосту через реку Охту и Ново-Московском мосту через Обводный канал. Общая площадь замены покрытия на обеих переправах составила более 3,5 тыс. кв. метров. В настоящий момент на новый асфальт уже нанесена дорожная разметка, сообщили 5 сентября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В этом году работы по приспособлению под современное использование также ведутся на Семеновском мосту через Фонтанку, уточнили в КРТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 30 августа до 10 сентября в Петербурге из-за ремонта ограничено движение по Митрофаньевскому мосту через Обводный канал.

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