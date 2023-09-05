Фестиваль «Город сад» в Воронеже удвоил число посетителей

Около 50 тыс. человек ежедневно посещали XIII фестиваль «Город сад», который прошел в Воронеже 2 и 3 сентября. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве региона. В прошлом году мероприятие за два дня посетило более 55 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этом году флористический праздник традиционно состоялся в Центральном парке, в прошлом году он проходил в парке «Алые паруса» на улице Арзамасской. В 2023-м него было три темы: Год педагога и наставника, 400-летие со дня рождения святителя Митрофана Воронежского и 100-летие со дня образования Воронежского заповедника. Главным событием праздника традиционно был конкурс флористических композиций, для участия в котором было отобрано 186 заявок.

Фестиваль организовал предприниматель Виталий Пойманов, получивший контракт на 15,9 млн руб. Он практически бессменно выполняет эту работу с 2016 года.

Алина Морозова

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