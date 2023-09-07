Среда для развития

В 2023 году количество нижегородцев, проголосовавших за благоустройство общественных пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), выросло на 78%, почти до 384 тыс. человек. В соответствии с их выбором в 2024 году в регионе приведут в порядок более 90 территорий. Но ФКГС — не единственный проект, в который вовлечены нижегородцы: в области действует программа инициативного бюджетирования «Вам решать!» и работает волонтерское движение «Том Сойер Фест». В благоустройство активно вовлекается и бизнес, который становится партнером властей в обновлении городских пространств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Нижегородской области по программе ФКГС в 2023 году благоустраивают более 90 общественных пространств, 30 из них — в областном центре. Свой выбор на сайте golosza.ru в прошлом году сделали около 200 тыс. жителей. Больше всего голосов набрали участок от улицы Янки Купалы до дома №60 на улице Лескова в Автозаводском районе, парк имени Кулибина в Нижегородском районе и сквер на улице Гороховецкой в Канавинском районе. В районах области активнее всего жители высказывались за благоустройство сквера на улице Ульянова в Городце, территории Святого озера в Дзержинске и пешеходной зоны на проспекте Победы в Кстове. На реализацию проектов выделено 1,7 млрд руб. бюджетных средств.

В этом году жители региона выдвинули на рейтинговое голосование 115 территорий для благоустройства по ФКГС в 2024 году. Выбор сделали 383,8 тыс. жителей (плюс 77,7% за год). По итогам голосования в Нижнем Новгороде были определены 30 пространств-победителей. Активнее других за объекты благоустройства традиционно голосовали жители Автозаводского района (34,6 тыс.). Больше всего голосов набрали Касьяновский овраг в Нижегородском районе, сквер имени Героя Рябцева в Московском районе и парк имени 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе. В Нижегородской области жители активнее всего голосовали за благоустройство лесного массива на улице Молодежной в Дзержинске, пешеходной зоны на улице 40 лет Октября в Кстове и зоны отдыха «Пруд Боровое» в Сарове.

Программа ФКГС реализуется в Нижегородской области с 2017 года. За это время в регионе были благоустроены 542 общественные территории и свыше 2 тыс. дворов. Общий объем финансирования превысил 9 млрд руб.

Решают сами

Выбирать объекты для благоустройства нижегородцы также могут по программе инициативного бюджетирования «Вам решать!». Она реализуется по инициативе губернатора Глеба Никитина с 2021 года. Проекты финансируются из бюджета региона (до 80% стоимости), города (не менее 25%) и инициативного платежа жителей. К концу 2022 года были реа­лизованы 678 проектов.

В этом году голосование проходило на сайте golosza.ru с 6 марта по 7 апреля. Финансирование программы увеличено почти вдвое, до 1,2 млрд руб.: запланирована реализация 559-ти из 963-х заявленных проектов. Выросла и вовлеченность нижегородцев: свой выбор сделали 770 тыс. жителей региона — вдвое больше, чем год назад.

Победителями стали 77 проектов в Нижнем Новгороде, категориями-лидерами — «Молодежная политика» (32 проекта-победителя) и «Наши дороги» (30 проектов-победителей). В большинстве районов жители чаще выбирали объекты на территориях школ. В Нижнем Новгороде районом-лидером снова стал Автозавод. На реализацию проектов выделили 243 млн руб.

В районах области жители чаще голосовали за проекты в категориях «Наши дороги» и «Наша инфраструктура». Лидерами голосования по абсолютному количеству голосов стали Городецкий (41,6 тыс.) и Богородский (36,4 тыс.) округа.

Силами волонтеров

Реализация проектов ФКГС и «Вам решать!» позволяет не только благоустраивать общественные пространства, но и сохранять культурный код, вписывая в городскую среду что-то новое. Эти же цели преследуют волонтеры движения «Том Сойер Фест». В этом году около 30 активистов приводят в порядок исторический дом №17 на улице Короленко, восстанавливают кирпичную ограду в Студеном квартале и брандмауэрную стену в Саду кино.

В целом за пять сезонов 2018–2022 годов силами волонтеров «Том Сойер Феста» в Нижнем Новгороде отремонтировано восемь зданий в историческом квартале Трех Святителей, несколько зданий в Арзамасе, Семенове и Воскресенском районе. В планах — восстановительные работы в Городце, Лыскове и других населенных пунктах. Так, в поселке Ляхово Балахнинского района активисты планируют восстановить пожарную каланчу инженера Владимира Шухова, которая является объектом культурного наследия регионального значения.

Движению помогает и бизнес. Например, в июле в восстановительных работах поучаствовали корпоративные волонтеры компании «Волжское пароходство». Кроме того, организаторы фестиваля привлекают средства партнеров на покупку стройматериалов и инструментов и оплату работ специалистов на сложных участках.

Неравнодушный бизнес

Бизнес участвует в благоустройстве городов не только с помощью корпоративного волонтерства. Компании создают комфортную городскую среду в регионах присутствия, ориентируясь на запросы своих сотрудников. Такой проект есть, например, у Горьковского автозавода. Его сотрудники инициировали собственную программу благоустройства Автозаводского района «Новый социальный вектор». Так, в рамках программы завершилась реконструкция муниципального стадиона «Чайка», открылся обновленный Музей истории ГАЗа, продолжаются работы в Доме ветеранов, в ДК ГАЗ. Также началась подготовка к обновлению Парка культуры и отдыха — одного из крупнейших и старейших в городе, в 2025 году ему исполняется 90 лет. ГАЗ финансирует разработку концепции развития парка и проектно-сметной документации, органы власти будут изыскивать источники финансирования самой реновации. В целом работа ведется по 17 социальным направлениям, совместно с администрациями района, города и области.

В Выксе Нижегородской области Объединенная металлургическая компания (владеет градообразующим металлургическим заводом) финансирует инфраструктурные, социальные и культурные проекты. Например, здесь ежегодно проходит Выкса-фестиваль — один из крупнейших региональных фестивалей в стране, строится индустриально-туристический «Шухов парк». Компания поддерживает муниципалитет и в подготовке к федеральным конкурсам на благоустройство территорий, финансируя разработку концепций. В результате Выкса уже дважды становилась победителем конкурсов Минстроя РФ по созданию комфортной городской среды: на федеральные гранты здесь благоустроили центральный парк и набережную. Среди ключевых инфраструктурных инициатив, которые в ближайшие годы будут реализованы в Выксе при поддержке ОМК, анонсированы строительство клинико-диагностического центра, обновление систем водозабора и теплоснабжения, проектирование моста через реку Железницу и др.

Пока это единичные добровольные инициативы. «Социально ответственный бизнес чаще всего есть в моногородах, где благоустройство берут на себя градообразующие предприятия», — комментирует ситуацию в целом по стране эксперт Института экономики города Роман Попов. Формальных инструментов, которые вовлекали бы предпринимателей в благоустройство или делали компании ответственными за те или иные пространства, у властей по-прежнему нет, отмечает председатель правления нижегородского отделения Союза архитекторов России Зоя Рюрикова: «Возникают локальные инициативы на местах присутствия предприятий, заинтересованных в человеко-ориентированной среде. Пока такие истории можно по пальцам пересчитать».

Комментируя вовлеченность в проекты жителей, Зоя Рюрикова отмечает, что нижегородцы готовы лично участвовать в благоустройстве не только парков, скверов, но и дворов: люди отремонтировали свои квартиры, и теперь им хочется, чтобы и за их пределами было красиво и безопасно — об этом свидетельствовали результаты опроса, который урбанисты проводили еще до пандемии. «Общественное участие в плане благоустройства сейчас становится более заметным», — соглашается Роман Попов. Важно, по его словам, чтобы такая обратная связь действительно влияла на принятие решений. «Главное, чтобы были инициаторы, ведь желание — ресурс для развития», — резюмирует Зоя Рюрикова.

Елена Ковалева