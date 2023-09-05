В Белгородской области в результате обстрела погиб мужчина

Один местный житель погиб и один был ранен во время обстрела ВСУ из минометов села Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, погибшего звали Леонид Александрович. Он «скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи», сообщил губернатор.

Другая местная жительница получила «минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер», сообщил губернатор. Пострадавшая доставлена в центральную районную больницу.

Это уже второй за день обстрел Козинки со стороны Украины. В первой половине вторника, как сообщал губернатор, были «серьезно повреждены» 11 частных домов, легковой автомобиль, линии электро- и газоснабжения. Власти зафиксировали попадание восьми «артиллерийских мин», но о пострадавших не сообщалось.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Калашников, Воронеж