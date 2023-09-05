Путин: надо предоставить равные права всем участникам спецоперации

Президент России Владимир Путин считает, что льготами должны быть обеспечены все без исключения участники спецоперации и их семьи. И контрактники, и мобилизованные и добровольцы, и сотрудники Росгвардии должны пользоваться одинаковым набором прав и льгот, подчеркнул президент на заседании Российского организационного комитета «Победа». Всем им должен быть предоставлен, в том числе, статус ветеранов боевых действий.

«Ребята геройски сражаются. Некоторые отдают жизнь за Россию. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитников Родины»,— сказал президент.

На данный момент все мобилизованные приравнены к кадровым военнослужащим и получают соответствующее обеспечение и льготы. С ноября 2022 года статус военнослужащих и равные с ними права также получили добровольцы. 13 июня Владимир Путин поручил Совету безопасности решить вопрос со статусом участника СВО для пограничников и полицейских.

Участникам СВО предоставляется денежное обеспечение от 195 тыс. рублей в месяц. Среди льгот для участников СВО — освобождение от уплаты НДФЛ и от начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, устройство их детей в школы и сады в приоритетном порядке, господдержка для вдов и вдовцов, отдельная квота при поступлении в вузы для участников боевых действий и их детей.