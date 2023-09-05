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Коммерсантъ FM
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Как страны меняли названия

Правительство Индии может предложить изменить англоязычное название страны на Бхарат (название Индии на хинди). Этот вопрос планируется рассмотреть на спецсессии парламента в сентябре. О других переименованиях государств — в материале «Ъ».

6 июля 1964 года африканский протекторат Великобритании — Ньясаленд — объявил о своей независимости и переименовании в Республику Малави (по названию группы народов, составляющих более 60% населения страны).

30 сентября 1966 года еще один британский протекторат — Бечуаналенд — провозгласил независимость как Республика Ботсвана (дословно «земля тсвана» — в честь народа, составляющего около 80% населения страны).

4 октября 1966 года британская колония Басутоленд объявила о своей независимости в качестве Королевства Лесото, вернув себе историческое название на языке сесото.

27 октября 1971 года Демократическая Республика Конго была переименована в Республику Заир. 17 мая 1997 года после свержения режима Мобуту Сесе Секо стране было возвращено прежнее название — Демократическая Республика Конго.

22 мая 1972 года Цейлон, называвшийся так со времен вторжения португальцев в XVI веке, был переименован в Шри-Ланку (в переводе с санскрита — «благословенная земля»). До 2011 года ряд госучреждений, включая Центробанк страны, продолжали носить старое название.

4 августа 1984 года бывшая французская колония Верхняя Вольта сменила название на Буркина-Фасо. Новое наименование появилось путем слияния двух слов на языках мооре и дьюла.

18 июня 1989 года Социалистическая Республика Бирманский Союз сменила свое название на Союз Мьянма. 22 октября 2010 года власти страны вновь сменили официальное название — на Республику Союз Мьянма.

20 апреля 2018 года южноафриканское королевство Свазиленд сменило название и вернулось к своему историческому наименованию — Эсватини. Такое решение король Мсвати III принял из-за схожести английских названий Свазиленда и Швейцарии.

12 февраля 2019 года Македония переименована в Республику Северная Македония. На смене наименования страны настаивала Греция, поскольку название бывшей югославской республики совпадало с наименованием области на севере страны. Спор велся на протяжении 25 лет.

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