Двух человек задержали за разрушение Великой Китайской стены

В Китае задержаны мужчина и женщина, которые, по данным властей КНР, воспользовались экскаватором, чтобы значительно расширить проход через участок Великой Китайской стены. Расширение привело к тому, что участок стены, построенный в период правления династии Мин (1368–1644), был разрушен без возможности восстановления. Об этом сообщает китайское государственное англоязычное издание China Daily.

Разрушенный участок стены находится в уезде Ююй провинции Шаньси. Как сообщается, полицейские прошли по следам экскаватора, которые привели их в уезд Хорингэр автономного района Внутренняя Монголия, и там задержали двоих подозреваемых.

Задержанные мужчина по фамилии Чжэн и женщина по фамилии Ван признались, что использовали экскаватор для расширения прохода в стене. По словам задержанных, расширяя дорогу, они просто хотели сделать возможным для себя и других проезд по более короткому пути, а не в объезд. Им предъявлены обвинения в разрушении объекта культурного наследия. Великая Китайская стена является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и крупнейшим памятником архитектуры КНР.

Алена Миклашевская