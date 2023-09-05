Зеленский подписал указ о новом территориальном устройстве Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в территориальное устройство Крыма. Об этом сообщило представительство президента Украины в Крыму вчера, 4 сентября, внимание на это обратило украинское издание «Страна.UA».

Согласно закону, на полуострове будут созданы военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин.

Кабмин Украины должен определить территории и административные центры территориальных общин в Крыму в течение одного месяца, а также создать районные государственные администрации новых районов в течение трех месяцев. Также правительство должно подготовить и представить в Верховную раду законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после возвращения Украиной контроля над полуостровом.

«Главная цель закона — подготовка основы для деоккупации полуострова»,— сказано в сообщении представительства президента Украины в Крыму. Закон также предполагает декоммунизацию полуострова.

В начале апреля глава офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что украинские вооруженные силы могут взять Крым за пять—семь месяцев. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибиха заявлял, что украинские власти будут готовы обсуждать с Москвой судьбу Крыма в случае, если украинские войска подойдут к границе полуострова.

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