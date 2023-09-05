«В юности Исаак Зингер бредил театром»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему предприниматель был вынужден бежать из Америки в Европу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Smithsonian's National Portrait Gallery Фото: Smithsonian's National Portrait Gallery

Дом «Зингера» сегодня в Санкт-Петербурге — здание красивое, большое, когда-то было самым высоким на Невском проспекте.

Основатель швейной корпорации, американец Исаак Зингер, саму машинку не изобретал. Он лишь удачно адаптировал фабричные швейные машины для домашнего пользования: сменил расположение челнока с вертикального на горизонтальное, оснастил столиком-доской для ткани, ножкой-держателем для иглы и ножным приводом, чтобы полностью освободить руки для контроля материала. Еще в прошлом веке этот агрегат мечтала заполучить почти каждая домохозяйка в СССР, да и не только.

Хотя в юности Зингер был далек от техники и страстно бредил театром, даже сбежал из дома с бродячей труппой. А первый патент изобретателя получил только в 28 лет — на дрель по камню, права на которую он продал одной строительной фирме за приличные деньги. На них он основал собственный театр и пять лет гастролировал по Штатам. Потом, когда карманы вновь опустели, изобрел механизм для резки дерева и металла (тот не пользовался особым успехом). И уже позже были швейные машинки, которые его озолотили.

При этом Зингер периодически женился и обзаводился бесчисленными любовницами. В Америке он жил на две семьи, а может, и на три, плюс к этому ночевал с новыми девушками в дешевых отелях и у друзей. Запутался в любовных связях и вынужден был бежать в Европу. В 56 лет он влюбился в 25-летнюю парижанку Изабеллу Бойер. По легенде, именно она позировала обнаженной для американской статуи Свободы. Пара скрепила отношения узами брака, и Зингер начал строить в Англии на берегу Ламанша 100-комнатный дворец. В новой семье родилось шестеро детей, а всего их у изобретателя, по некоторым сведениям, было 25.

Когда он умер, огромные богатства пришлось делить между всеми его партнершами и отпрысками — разгорелись небывалые страсти. Появились так называемые сыновья Шмидта. Но денег было много, их хватило на всех. Большая часть досталась вдове Бойер, которая быстро оправилась от горя и вошла во вкус яркой и беззаботной жизни.