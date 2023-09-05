Определен подрядчик по благоустройству территории в Невском районе за 404 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга определили подрядчика для выполнения работ по благоустройству территории, расположенной на бульваре улицы Крыленко в Невском районе города. Контракт на сумму 404,6 млн рублей будет подписан с компанией ООО ПСФ «Корт», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на участке бульвара от проспекта Большевиков до Дальневосточного проспекта необходимо будет срубить несколько старых деревьев, разобрать цветники и бортовые камни, а также заняться обустройством новых набивных покрытий, ремонтом проезжей части и т.д. Работы нужно будет закончить до середины октября 2024 года.

ПСФ «Корт» зарегистрирована в 1993 году в Петербурге. За прошлый год выручка компании, по данным базы СПАРК, составила 929,2 млн рублей при чистой прибыли в 106 млн руб. В портфеле госзаказа компании значатся более 100 выигранных контрактов на общую сумму 4,1 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для объектов благоустройства в Санкт-Петербурге, созданных по заказу профильного комитета, районных администраций и органов местного самоуправления, теперь вводится пятилетняя гарантия.

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