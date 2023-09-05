Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В августе в России резко выросла деловая активность в сфере услуг

По итогам августа индекс PMI сферы услуг России увеличился до 57,6 пункта против 54 пункта в июле, сообщило рейтинговое агентство S&P Global. Это самые быстрые темпы роста в секторе с мая.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Как отмечает S&P Global, в августе деловая активность в российском секторе услуг резко выросла. Это объясняется самым быстрым ростом новых заказов чуть более чем за три года. Преимущественно рост был обеспечен повышением внутреннего клиентского спроса.

Как пишет S&P Global, некоторые компании сообщили о росте издержек из-за увеличения заработной платы и ослабления рубля. Последнее привело к росту цен на товары поставщиков и импортируемые товары, а также способствовало росту транспортных расходов. Издержки фирмы преимущественно перекладывали на своих клиентов — так отпускные цены росли самыми быстрыми темпами за последние 16 месяцев.

Также в сфере услуг, отмечает S&P Global, произошел прирост рабочей силы.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...