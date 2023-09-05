В августе в России резко выросла деловая активность в сфере услуг

По итогам августа индекс PMI сферы услуг России увеличился до 57,6 пункта против 54 пункта в июле, сообщило рейтинговое агентство S&P Global. Это самые быстрые темпы роста в секторе с мая.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Как отмечает S&P Global, в августе деловая активность в российском секторе услуг резко выросла. Это объясняется самым быстрым ростом новых заказов чуть более чем за три года. Преимущественно рост был обеспечен повышением внутреннего клиентского спроса.

Как пишет S&P Global, некоторые компании сообщили о росте издержек из-за увеличения заработной платы и ослабления рубля. Последнее привело к росту цен на товары поставщиков и импортируемые товары, а также способствовало росту транспортных расходов. Издержки фирмы преимущественно перекладывали на своих клиентов — так отпускные цены росли самыми быстрыми темпами за последние 16 месяцев.

Также в сфере услуг, отмечает S&P Global, произошел прирост рабочей силы.

Олеся Павленко