В Башкирии зарегистрировали 35% непроданных площадей в строящихся МКД

В Башкирии, по данным «Единого ресурса застройщиков», на июль текущего года зарегистрировано 35% непроданных площадей в строящихся домах. Еще по 43% площадей продажи не открыты и 22% - проданы. Об этом на конференции застройщиков сообщил руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик.

По его словам, есть риск снижения темпов вывода квартир в продажу в ближайшие годы.

Замминистра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов прокомментировал, что застройщики получают разрешения на строительство «впрок», что объясняет высокие цифры не начатых продаж. К концу года, отметил Артем Ковшов, планируется выйти на 44-45% проданных площадей.

Влада Шипилова

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