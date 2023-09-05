Мэром Томска избран вице-мэр Омска

Городская дума Томска избрала мэром вице-мэра Омска Дмитрия Махиню. Сессия городского парламента проходит 5 сентября.

За кандидатуру господина Махини проголосовало 26 депутатов при необходимом минимуме в 25 человек (две трети от списочного состава). Перед голосованием его поддержали представители фракций «Единой России» и КПРФ. Напомним, всего конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов. Помимо Дмитрия Махини в этот список вошли директор «Асиновского единого ресурсного центра» Александр Вульф и директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в декабре 2022 года муниципальный парламент на основании принятого по инициативе единороссов областного закона внес изменения в устав Томска, отменив прямые выборы мэра. Первый конкурс, назначенный на 11 апреля, был признан несостоявшимся, поскольку оба претендента, отобранные конкурсной комиссией, сняли свои кандидатуры.

Кандидатуру Дмитрия Махини ранее публично поддержал губернатор Владимир Мазур.

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Валерий Лавский