Градоначальник пройдет комиссию

Городская дума Томска назначила на 15 марта конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. Такая процедура пройдет впервые после отмены прямых выборов главы Томска. В ходе рейтингового голосования за членов конкурсной комиссии кандидат от «Единой России» оказался лишь на четвертом месте, а всего в состав комиссии вошли представители шести партий. Впрочем, политологи считают, что эта «многопартийность не должна внушать партии власти» тревогу за исход предстоящей борьбы за пост мэра.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

Депутаты Томска назначили на 15 марта конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. Решение было принято на очередной сессии. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в декабре прошлого года гордума на основании принятого по инициативе единороссов областного закона внесла изменения в устав Томска, которые отменили прямые выборы мэра. Согласно решению сессии, документы от желающих участвовать в конкурсе аппарат думы будет принимать в будние дни с 10 февраля по 3 марта.

Кроме того, депутаты избрали членов конкурсной комиссии. Ей предстоит отобрать не менее двух кандидатов, из которых гордума изберет мэра. Порядок формирования комиссии оказался самым сложным, а ее состав — самым многочисленным для крупных городов Сибири. Конкурсная комиссия в Томске состоит из 14 человек. Семерых из них назначает губернатор Томской области, еще семерых избирает гордума. В квоту муниципального парламента «вне конкурса» входят спикер Чингис Акатаев («Единая Россия»), а также по одному представителю от партийных фракций.

На шесть мест было подано девять заявок. В числе кандидатов оказались Давид Аветян («Яблоко»), Анжелика Белоусова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Юрий Ворошилин (ЛДПР), Андрей Петров (КПРФ), Максим Резников («Единая Россия»), Ксения Старикова («Новые люди»), Елена Ульянова (Партия роста), Игорь Лютаев (депутатская группа «Чистый Томск») и Денис Ярмош (депутатская «Группа местного самоуправления»). Поэтому для формирования конкурсной комиссии пришлось проводить рейтинговое голосование.

В нынешнем созыве гордумы Томска — 37 депутатов: у «Единой России» — 11 мандатов, у КПРФ — восемь, у «Яблока» — четыре, у «Справедливой России — Патриоты — За правду» — три, у ЛДПР и «Новых людей» — по два, у Партии роста — одно. Шесть независимых депутатов сформировали группы «Чистый Томск», «Независимые депутаты» и «Группа местного самоуправления», в каждой из которых по два человека. В сессии 7 февраля приняли участие 32 депутата.

Несмотря на то что единороссы располагают крупнейшей по численности фракцией в гордуме, наибольшее число голосов «за» получил вице-спикер от КПРФ Андрей Петров — 30, на один голос меньше у Анжелики Белоусовой из «Справедливой России». За Юрия Ворошилина из ЛДПР проголосовали 25 депутатов, а Максим Резников из «Единой России» оказался лишь четвертым с 24 голосами. С 19 голосами в состав конкурсной комиссии вошли Давид Аветян («Яблоко») и Ксения Старикова («Новые люди»). Тремя «лишними» кандидатами оказались Елена Ульянова, Игорь Лютаев и Денис Ярмош.

На сессии Чингис Акатаев предложил всем желающим подавать документы на конкурс по выбору мэра. Кто планирует принять участие, пока неизвестно. И.о. главы Томска Михаил Ратнер заявлений о том, будет ли участвовать в конкурсе, пока не делал. По мнению Чингиса Акатаева, томичи хотели бы увидеть в программах кандидатов идеи решения целого ряда проблем. «Предложенные мной идеи о создании муниципального транспортного предприятия прошли, как говорят психологи, почти все стадии принятия: и отрицание, и гнев, и торг, и депрессию и сейчас прорабатываются администрацией города и имеют основания быть реализованными»,— заявил он, выступая перед депутатами. В числе других проблем он назвал функционирование системы здравоохранения, развитие коммунальной инфраструктуры, формирование томской агломерации и будущее находящихся под охраной объектов деревянного зодчества.

Как сообщил „Ъ-Сибирь“ начальник департамента информационной политики областной администрации Алексей Севостьянов, губернатор Владимир Мазур назначит членов конкурсной комиссии до 27 февраля. Следующая сессия гордумы запланирована на 7 марта. Поэтому выборы мэра могут состояться не ранее апреля. Для победы кандидату необходимо будет получить голоса как минимум двух третей депутатов.

Число голосов, полученных кандидатом от «Единой России» на выборах членов конкурсной комиссии, не вызовет у партии опасений по поводу исхода самих выборов мэра, считает томский политолог Сергей Шпагин. «Борьба, конечно, будет, но кандидаты все равно будут из одного источника. Поэтому, как мне кажется, „Единая Россия“ и не беспокоится на этот счет»,— прокомментировал он „Ъ-Сибирь“ итоги формирования конкурсной комиссии.

Валерий Лавский