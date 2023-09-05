PariMatch через суд потребовала от Зеленского отменить санкции

Владелец букмекерской конторы PariMatch подал иск в суд с требованием отменить санкции Украины. Ответчиком выступает президент Украины Владимир Зеленский.

Иск подан от кипрской компании Weplay Media Holding Limited (владеет брендом PariMatch), передает «РБК-Украина» данные Единого государственного реестра судебных решений Украины. Рассмотрение иска назначено на 5 сентября.

PariMatch попала под санкции, которые были утверждены господином Зеленским в марте. Под ограничения попали многие российские букмекерские конторы, а также оператор государственных лотерей «Спортлото». PariMatch сообщала, что на счетах компании было заблокировано 250 млн гривен (около $7 млн) клиентских средств. Операционная деятельность на Украине была остановлена.

Леонид Уварчев