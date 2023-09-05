Канцлер Австрии Нехаммер: покупать газ у РФ неприятно с моральной точки зрения

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что его страна начала ослаблять зависимость от газа из России. По его словам, покупать газ у РФ «неприятно с моральной точки зрения», но у страны нет другого выбора.

«Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера»,— сказал господин Нехаммер телеканалу ORF (перевод «РИА Новости»).

Канцлер объяснил, что для него главным приоритетом является безопасность энергоснабжения. Если оно будет нарушено, то будут проблемы с производством и со снабжением людей энергией.

Австрия, как рассказал господин Нехаммер, работает над расширением поставок газа через Германию и Италию. Однако у австрийского концерна OMV заключены контракты с «Газпромом» до 2040 года и их расторжение дорого обойдется Вене.

Глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер сообщала, что по состоянию на июнь ее страна получает больше половины газа из России. При этом в конце декабря 2022 года доля российского газа составляла около 70%.

Что случилось с российским экспортом в ЕС после года конфликта — в материале «Ъ» «Отгазники».

Леонид Уварчев