Венгрия предложила направить идущий через Украину газ из РФ на «Турецкий поток»

Объем российского газа, поставляемого в Венгрию через Украину, может быть перенаправлен в газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции. Транзит газа может прекратиться после 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Венгрия вовремя приняла меры, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов... Очень важно значение газопровода "Турецкий поток", потому что он имеет пропускную способность 8,5 млрд куб. м в сторону Венгрии, и она может полностью отобрать весь объем газа, поступающего из России по долгосрочному контракту»,— сообщил господин Сийярто (цитата по Orosz Hirek).

В сентябре 2021 года Венгрия и «Газпром» подписали контракт о поставке 4,5 млрд куб. м газа в год в течение следующих 15 лет. Из них 3,5 млрд куб. м транспортируется через Сербию и 1 млрд — через Австрию в обход Украины. Этот объем соответствует примерно 12,3 млн куб. м газа в сутки.

В августе 2022 года Венгрия объявила о соглашении, согласно которому с 1 сентября будет получать дополнительно 5,8 млн куб. м газа в сутки по «Турецкому потоку» и через Сербию.

«Турецкий поток» проходит через Черное море. Первая из двух ниток предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку ей приходится платить за них в пять-десять раз дороже.

В 2019 году «Нафтогаз» и «Газпром» подписали пятилетний контракт о транзите российского газа в Европу, начиная с января 2020-го. Эти транзитные соглашения истекают в 2024 году.

О газовом взаимодействии Брюсселя и Киева читайте в публикации «Ъ» «Европа запасает газ на Украине».

Мария Федотова