Правительство обновило состав Совета по вопросам попечительства в социальной сфере

Премьер Михаил Мишустин утвердил новый состав Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Новыми членами совета стали замминистра здравоохранения Евгения Котова, а также (по согласованию) сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулёв, президент Благотворительного фонда Лейлы Адамян в области поддержки социально-культурных инициатив Лейла Адамян, глава фонда помощи бездомным животным «Домашний» Илона Броневицкая, председатель правления общественной организации содействия пациентам с вирусными гепатитами «Вместе против гепатита» Никита Коваленко, директор АНО «Центр по разработке и внедрению цифровых технологий и программ по реабилитации "Без ограничений"» Евгений Козловский, гендиректор благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец.

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Исключены из состава совета замминистра здравоохранения Олег Салагай (в середине августа его также исключили из совета фонда «Круг добра»), учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, президент Русфонда Лев Амбиндер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Президент Русфонда Лев Амбиндер Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Президент Русфонда Лев Амбиндер Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

Госпожа Федермессер заявила “Ъ”, что «состав любого органа нуждается в ротации». «В 2024 году у совета в приоритете другие темы — не паллиативная помощь и не реформа ПНИ. Если во время работы всплывет вопрос, где я как эксперт буду необходима, то меня обязательно привлекут. Но в целом это очень хорошо, когда состав меняется»,— сказала Нюта Федермессер. Отметим, в апреле 2023 года госпожа Федермессер привлекала внимание общественности к гибели шести человек в ПНИ №10 Петербурга. После ее заявления власти города стали отказывать фонду «Вера» в пользовании помещениями, размещении социальной рекламы и бесплатном проезде медтранспорта по городскому скоростному диаметру. Госпожа Федермессер также критиковала новый закон о психиатрической помощи и призывала депутатов не принимать изменения «хоть ради порядочности».

Лев Амбиндер не стал комментировать “Ъ” свое исключение. Ранее он обращал внимание на сложности в работе созданного Русфондом Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. «1 сентября вступит в силу закон о создании Федерального регистра. Правительство утвердило правила его ведения и поручило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) его создание и развитие. ФМБА предложило нам безвозмездно передать свою базу, ссылаясь на правила. А те не признают Национальный РДКМ поставщиком из-за НКО-происхождения — иной, чем в ФМБА, организации дела. Это значит, что у НКО нет и права на госбюджет»,— писал господин Амбиндер на сайте Русфонда.

Наталья Костарнова