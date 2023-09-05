Брокеров сжимают в рисках

Банк России рекомендовал брокерам предоставлять клиентам в сжатом виде значимую информацию из договоров. Это касается доступных операций инвесторов, условий использования активов клиента брокеров, а также предоставления активов в заем и т. п. Так регулятор пытается увеличить защиту частных инвесторов от рискованных операций. Но это ведет к росту издержек брокеров, а также новой волне «окваливания» клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ЦБ разослал профучастникам рынка письмо (с ним ознакомился “Ъ”), в котором рекомендовал при заключении брокерского договора раскрывать инвестору в краткой форме ряд его условий. Так, клиент должен быть проинформирован об операциях, которые брокер может совершать по его поручению, о сделках, доступных только квалифицированным инвесторам, а также операциях, требующих тестирования.

Помимо этого, брокер обязан предупредить, когда он имеет право использовать активы клиента в своих интересах, а также когда инвестору могут быть предоставлены в заем средства за дополнительную плату. Раскрывается порядок урегулирования возможных споров, а также сведения о тарифах на брокерское обслуживание и условия сделок с плечом.

Банк России уже формулировал рекомендацию о необходимости информировать потребителей финансовых услуг в понятной форме в докладе о вопросах совершенствования правил продаж инвестиционных продуктов и инструментов 2020 года, отмечает партнер коллегии адвокатов «Смоленка, 33» Елена Менде.

Тогда предлагалось разделить финансовые продукты на три категории («красный», «желтый», «зеленый») в зависимости от уровня потенциального риска продукта (см. “Ъ” от 30 мая 2020 года). Однако в итоге такой подход не был реализован.

Кроме того, ЦБ публиковал указания о требованиях к ключевому информационному документу (КИД) применительно к добровольному страхованию, банковским продуктам, финансовым услугам МФО, кредитных потребительских кооперативов и инвестиционных фондов (см. «Ъ-Онлайн» от 15 сентября 2020 года). При этом Банк России не предоставлял какие-либо рекомендации в отношении брокеров, заметила соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова.

Однако новый документ, в отличие от КИДов, — лишь письмо-рекомендация ЦБ, имеющее непубличный характер, по сути, это не общеобязательная норма, а лишь норма мягкого права, подчеркивает руководитель практики «Правовое сопровождение ВЭД» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова.

Опрошенные “Ъ” эксперты в целом позитивно оценили новые рекомендации. Объективно клиент не в состоянии изучить регламент брокера на десятках страниц, нужны более сжатые и прозрачные форматы, считает управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров.

Рекомендации, которые приведены в сообщении ЦБ, уже были учтены, содержались в нормативных актах брокера и в договорах, заключаемых с клиентами, заверил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Предупреждения для клиентов, рекомендуемые регулятором, могут иметь положительный эффект в части ограничения доли высокорисковых операций для неквалифицированных или начинающих инвесторов, добавил независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. По его оценке, объем операций с плечом для такого рода клиентов может снизиться на 15–30% на горизонте шести месяцев. Вместе с тем возрастет конверсия неквалифицированных инвесторов в квалифицированных, считает эксперт.

Летом прошлого года регулятор сообщал о планах повысить имущественный ценз для квалификации инвесторов с 6 млн руб. до 30 млн руб. На этом фоне брокерские компании отмечали всплеск спроса на «окваливание» (см. “Ъ” от 15 сентября 2022 года). По данным Банка России, к середине 2023 года количество квалифицированных инвесторов достигло 617 тыс. человек, за год увеличившись почти на 40%. При этом потенциал для дальнейшего увеличения есть — по данным Московской биржи, число уникальных брокерских счетов на середину года составляло почти 26 млн шт.

Вместе с тем участники рынка отмечают и неизбежный рост издержек, в первую очередь на операционные затраты, связанные с организацией информирования. По оценке Андрея Бархоты, «удельные издержки по информированию могут составить 1–3 тыс. руб. на одного клиента в год». Для крупных брокеров с широкой клиентской базой расходы могут достигать нескольких сот миллионов рублей в год, резюмировал эксперт.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова