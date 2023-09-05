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Так не въезжала сталь

«Новосталь-М» избавляется от недавно купленного офиса

Металлургическая компания «Новосталь-М», купившая всего год назад для своих нужд бизнес-центр на 14 тыс. кв. м на севере Москвы, решила избавиться от актива. По данным “Ъ”, холдинг почти уже договорился о продаже офисного объекта со структурами ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и Леонида Федуна, но их не удовлетворила запрашиваемая цена. Продавец, сам заплативший за офисный центр до 5 млрд руб., пытался продать его на 20% дороже. Однако сейчас на рынке дефицит таких площадей, поэтому, по словам консультантов, конъюнктура складывается в пользу их продавцов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Металлургический холдинг «Новосталь-М», выкупивший в 2022 году 14 тыс. кв. м в деловом кластере Stone Towers на севере Москвы, решил продать этот актив, рассказали несколько источников “Ъ”. По их словам, компания приобретала объект для собственной штаб-квартиры, планируя расширить персонал. Но теперь холдингу понадобились средства на развитие бизнеса, чем и продиктована продажа площадей. В самой компании на запрос “Ъ” не ответили.

Основные активы «Новосталь-М» — Абинский электрометаллургический завод в Краснодарском крае и завод «Балаково» в Саратовской области. По данным Kartoteka.ru, совокупная выручка основных юрлиц компании — ООО «АЭМЗ» и АО «МЗ Балаково» — в 2022 году составила 149 млрд руб. Учредитель холдинга — Иван Демченко.

«Новосталь-М» выкупила здание бизнес-центра у девелопера проекта Stone Максима Гейзера примерно за 5 млрд руб. Теперь за этот актив компания, по данным одного из источников “Ъ”, запросила 6 млрд руб. Текущую рыночную стоимость объекта с участком директор отдела продаж и приобретений «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов оценивает в 5,5 млрд руб. Сейчас вслед за стоимостью строительства выросли и цены на офисную недвижимость, поясняет управляющий партнер Remain Дмитрий Клапша. Также на рынке были проданы похожие объекты, например, бизнес-центры Alcon III, площади в ЖК Prime Time, и выбирать потенциальным покупателям крупных офисных площадей не из чего, добавляет господин Клапша.

«Новосталь-М» вела переговоры по продаже своего бизнес-центра со структурами ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и Леонида Федуна, знают три источника “Ъ” на рынке недвижимости. Однако сделка не состоялась, так как потенциального покупателя не устроила цена, говорит один из собеседников “Ъ”. В АО «Частные активы», которое управляет активами господ Алекперова и Федуна, не ответили на запрос “Ъ”.

В условиях роста спроса на крупные объемы офисных площадей при дефиците качественного предложения на рынке поиск нового собственника скорее всего не займет много времени, считает управляющий партнер NF Group Алексей Новиков. В первом полугодии 2023 года, по данным CORE.XP, объем сделок купли-продажи офисной недвижимости Москвы вырос почти в два раза год к году, до 236 тыс. кв. м, из которых 80% пришлось на покупку площадей для собственного использования, хотя годом ранее показатель составлял только 50%. Покупатель будет найден в короткие сроки, если продавец пойдет на снижение запрашиваемой цены, полагает Дмитрий Антонов.

Сейчас складывается картина, которой не наблюдалось за последние десять лет: рынок полностью на стороне продавца, отмечает господин Антонов. Это обусловлено, в частности, высоким спросом со стороны компаний. С начала года на рынке заключен ряд крупных сделок, когда компании покупали объекты для своих штаб-квартир, напоминает Алексей Новиков. По его словам, драйверами спроса выступают госструктуры, реальный сектор экономики и банки. По подсчетам IBC Real Estate, 80% офисных площадей в достроенных в первом полугодии объектах были недоступны для аренды, поскольку были реализованы заранее или изначально не предусматривали возможность выхода на открытый рынок.

Дарья Андрианова

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