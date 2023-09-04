Международная федерация плавания допустила россиян к индивидуальным стартам

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в индивидуальных стартах. В каждой дисциплине до соревнований допустят только по одному спортсмену от России и Белоруссии в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

«Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум одному нейтральному спортсмену из России и одному из Беларуси на одно соревнование будет разрешено участвовать в международных соревнованиях по водным видам спорта»,— сказано в пресс-релизе.

В результате российские и белорусские спортсмены не смогут выступать в групповых стартах или в дуэтах в синхронном плавании, в водном плавании, синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.

World Aquatics отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в марте 2022 года. Решение принято из-за ввода войск России на Украину.

28 марта исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям россиян, выступающих против военной операции России на Украине, как нейтральных спортсменов. После этого Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинцам участвовать в международных соревнованиях с атлетами из России и Белоруссии, если они будут в нейтральном статусе.

Олеся Павленко