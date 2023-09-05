«Красинский» попал под кирпич

Учредителю ООО «Интэкхим» Олегу Тыртышному не удалось отменить решение собрания участников ТСК «Красинский» (владеет одноименным универсальным рынком в историческом центре Уфы) об увеличении долей в уставном капитале. В 2020 году доля «Интэкхима» снизилась с 33,33% до 9%, а доли совладельца ГК «Башкирский кирпич» Вадима Гатауллина и застройщика Владимира Богданова выросли пропорционально. «Интэкхим», полагая, что размытие его доли необходимо перед продажей участка под ТСК под застройку, пытался вернуть стутус-кво, но суды двух инстанций пришли к выводу, что компания пропустила срок исковой давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии, отказавшего уфимскому ООО «Интэкхим» (учредитель — Олег Тыртышный) в признании недействительным решения общего собрания участников ТСК «Красинский» об изменении размера долей его собственников.

В 2019 году «Интэкхим» приобрел 33,33% «Красинского» у Сайдмагомеда Абдулкаримова, а год спустя состоялось внеочередное общее собрание участников ТСК, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала «Красинского» с 2,7 млн руб. до 10 млн руб. В мероприятии принимали участие Вадим Гатауллин (38,34%), Владимир Богданов (28,33%) и Сайдмагомед Абдулкаримов по доверенности от «Интэкхима» (33,33%).

В результате номинальная стоимость доли господина Гатауллина выросла до 5,27 млн руб. или 52,28% в уставном капитале, Владимира Богданова — до 3,89 млн руб. (38,63%), а «Интэкхима» составила 916,2 тыс. руб., снизившись до 9,09%. Налоговый орган внес соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

ООО «Торгово-сервисный комплекс “Красинский”», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 1993 года (до июля 2012 года называлось ОАО «Уфимская промышленно-торговая швейная фирма имени 8 марта»). Уставный капитал — 10 млн руб. Сфера деятельности — аренда и управление нежилым недвижимым имуществом. Компания владеет одноименным универсальным рынком в историческом центре Уфы. По итогам 2022 года выручка «Красинского» составила 117,2 млн руб., убыток — 5,9 млн руб.

Вадим Гатауллин также является основным совладельцем уфимской группы компаний «Башкирский кирпич», бенефициаром кирпичного завода «Ажемак» в Аургазинском районе и других компаний, его отец Валерий Гатауллин владеет СЗ «Инвестиционно-строительная компания “Стройфедерация”». Владимиру Богданову, в частности, принадлежит группа компаний «Еврострой», возводящая жилые комплексы в Альметьевске.

«Интэкхим» посчитал, что решение собрания принято с нарушением законодательства и должно быть признано недействительным, а размер долей участников возвращен в состояние на конец июня 2019 года. В своем иске компания указала, что с июля 2019 года по настоящее время не была информирована о деятельности ТСК и не получала прибыли от его финансовой деятельности. «Интэкхим» узнал об уменьшении своей доли только в 2022 году, когда обратился в налоговую службу за выпиской.

Ответчик и межрайонный отдел ФНС 39, привлеченный третьим лицом, заявили о пропуске срока исковой давности, так как истец обратился с заявлением в суд только в августе прошлого года.

Арбитражный суд Башкирии, отказывая в иске, отметил, что довод истца о неосведомленности по поводу решений общего собрания не подтвердился, поскольку на нем присутствовал представитель «Интэкхим» Сайдмагомед Абдулкаримов. В материалах дела есть расписка, подтверждающая факт получения господином Абдулкаримовым протокола общего собрания участников и доказательства направления в адрес истца проекта изменений к уставу. На этом основании суд пришел к выводу о пропуске срока исковой давности.

В апелляционной жалобе истец заявил, что суд не дал оценки полномочиям Сайдмагомеда Абдулкаримова, доверенность на которого не давала ему права уступать долю, принадлежащую «Интэкхим». Соответственно, он не имел полномочий голосовать по вопросам повестки собрания, считает компания.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены решения, так как «Интэкхим» сам уполномочил господина Абдулкаримова голосовать по вопросам повестки дня собрания. Истец мог узнать об изменениях в уставе еще в 2020 году.

Представитель «Интэкхима» Светлана Галлямова сообщила «Ъ-Уфа», что, по ее мнению, два других собственника путем увеличения уставного капитала преследовали своей целью «избавиться от третьего ненужного участника». «По нашим данным, планируется продать ТСК «Красинский» под застройку, так как это хорошее место в центре города»,— отметила госпожа Галлямова.

Пропуск срока исковой давности она объяснила отсутствием информации от Сайдмагомеда Абдулкаримова о решениях собрания: «Наш доверитель представлял не наши интересы, а «Красинского». Мы не получали уведомлений и были не в курсе происходящего».

Решение о подаче кассационной жалобы «Интэкхим» пока не принял.

Адвокат Аскар Мингазетдинов согласен с решениями судов. «Данные ЕГРЮЛ — открытые, истец мог всегда их посмотреть. Кроме того, быть участником общества — это не просто числиться на бумаге в ЕГРЮЛ, но и проявлять бдительность и интерес к работе общества. Истцу надо было сразу идти в суд и признавать спорное решение собрания ТСК недействительным, мотивируя, например, злоупотреблением правом или тем, что совместные действия Богданова и Гатауллина были направлены на размытие доли «Интэкхима», но он этого не сделал»,— пояснил господин Мингазетдинов.

Влада Шипилова