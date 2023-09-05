Дефицитное место

Арендопригодная площадь общественных коммерческих пространств в Санкт-Петербурге в ближайший год вырастет на 15%, до 207 тыс. кв. м, благодаря вводу двух новых проектов. Сейчас в городе насчитывается 16 пространств, в которых свободно 3,8% коммерческих площадей. Эксперты отмечают востребованность подобных проектов и дефицит предложения на рынке. Также среди тенденций — уклон на гастрономию и формат фуд-холлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным NF Group, на начало сентября 2023 года число общественных коммерческих пространств составляет 16, в том числе открытые в этом году «Фабрика» на Кирочной улице, Seno у метро «Сенная» и «Левашовский хлебозавод». В расчет шли коммерческие проекты с доступной для всех территорией, где помещения сдаются в аренду различным категориям арендаторов.

Всего арендопригодная площадь всех 16 пространств составляет 177 тыс. кв. м. Наибольший объем предложения приходится на Василеостровский и Петроградский районы (67% площадей). Из функционирующих пространств вакантно 3,8%, или 65 помещений, общей площадью более 6,7 тыс. кв. м. Так, в Адмиралтейском районе пустует 5,6% площадей, что обусловлено открытием пространства Seno весной, где пока не все помещения сданы в аренду. В Василеостровском районе вакантность чуть выше среднего показателя по городу и составляет 4,1%, а общественные пространства Центрального и Петроградского районов заполнены почти полностью: 2,9 и 2,1% свободных площадей соответственно.

В ближайший год откроется два новых общественных коммерческих пространства общей площадью более 30 тыс. кв. м. Первое — на улице Некрасова в зданиях, ранее занимаемых автоматическими телефонными станциями. Здесь будут представлены гибкие офисы, гастрономическая зона, салоны красоты, лектории, эксплуатируемая крыша с зоной отдыха. Второе — общественно-деловой центр «Re:Карповка», открытие которого запланировано на 2024 год. Центр будет работать в формате ресторанно-барной концепции с магазинами и офисами.

По мнению аналитиков, самый востребованный у арендаторов формат помещений — до 50 кв. м. Ставки аренды находятся в диапазоне от 1000 до 3000 рублей за квадратный метр в месяц.

По словам Игоря Кокорева, операционного директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers, пока рынок общественных пространств и креативных кластеров не приблизился к насыщению. «Кроме того, охват новых локаций и развитие новых форматов дают возможность расширить общую емкость рынка. В числе значимых тенденций — больший уклон в гастрономическое направление: новые крупные фуд-холлы можно также отнести к сегменту креативных кластеров»,— подчеркивает господин Кокорев.

Вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина замечает, что формат общественных коммерческих пространств, безусловно, востребован. «Подтверждением служит тот факт, что свободных площадей не так много. Самым востребованным по-прежнему является формат фуд-холлов. В них заполняемость, с точки зрения арендаторов, самая высокая среди представленных объектов. При этом в разных сегментах наблюдается разная динамика показателей. В коворкингах заполняемость выросла на 3%, а арендные ставки упали на 3%»,— отмечает эксперт.

В целом, по мнению госпожи Шарыгиной, сложность ввода таких пространств всегда заключается в их коммерциализации и окупаемости проекта — начиная с себестоимости редевелопмента, которая требует больших затрат, и заканчивая поиском подходящего арендатора.

Алла Михеенко