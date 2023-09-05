ВТБ обрабатывает «Молочную культуру»

Банк ВТБ обжаловал выход Евгения Чернышева из состава владельцев производителя молочных продуктов «Молочная культура». В рамках разбирательства суд наложил арест на 100% головной компании группы и ее доли в дочерних структурах. Действия банка могут быть направлены на получение контроля над производителем молочных продуктов, отмечают юристы.
Генеральный директор компании «Молочная культура» Евгений Чернышев.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с просьбой восстановить Евгения Чернышева в правах участника ООО «УК "Молочная культура"» (головная компания группы «Молочная культура»). Информация об этом указана в картотеке арбитражных дел. Ранее предприниматель владел 99% компании, но в ходе нескольких сделок ее собственниками стали ООО «Отарт», кипрская Dekorano Holding Limited и Станислав Чернышев. По заявлению кредитной организации суд арестовал их доли в ООО, а также 0,25%, принадлежащие супруге Евгения Чернышева — Марине Вергун. Кроме того, обеспечительные меры были наложены на доли УК «Молочная культура» в ООО «Молочная культура», ООО «ТД "Молочная культура"» и ООО «Висмар эстейт».
«Молочная культура» выпускает молоко, йогурты, сметану, творожный сыр и другую продукцию на заводе в Ленинградской области. Площадка позволяет перерабатывать до 50 тонн сырья в сутки, в 2022 году производитель также запустил производство творожного сыра и йогуртов мощностью 12 тонн готовой продукции в сутки. В портфель брендов компании входят торговые марки «Молочная культура» и Bio Culture. Выручка «Молочной культуры» по итогам 2022 года составила 1 млрд рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей, указано в «СПАРК-Интерфакс».
Евгений Чернышев — совладелец компании «Артис-Агро Экспорт», которая ранее входила в десятку крупнейших экспортеров зерна в России, а сейчас находится в стадии банкротства. В 2022 году предпринимателя объявили в международный розыск по делу о мошенничестве, которое привело к хищению из бюджета 42,2 млн рублей. По версии следствия, он создал организованную преступную группу, которая под видом деятельности по экспорту зерна незаконно предоставляла в налоговые органы заявления на возмещение НДС. В июне банкротство Евгения Чернышева из-за долга в 378 млн рублей инициировал банк «Санкт-Петербург».
В банке ВТБ сообщили «Ъ-СПб», что иск был подан для защиты своих прав и интересов. Евгений Чернышев поручился по обязательствам ООО «Артис-Агро Экспорт» и с него было взыскан долг в 1,4 млрд рублей и $16,1 млн, пояснили в кредитной организации. Связаться с Евгением Чернышевым не удалось. В «Молочной культуре» не ответили на вопросы «Ъ-СПб».
Если суд восстановит контроль Евгения Чернышева над УК «Молочная культура», то ВТБ может обратить взыскание на его долю и через одну компанию контролировать весь бизнес группы, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Не исключено, что продажа предпринимателем своей доли была связан с привлечением его к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве ООО «Артис-Агро Экспорт», допускает юрист. По всей видимости, осознавая риск наступления ответственности, он передал актив в пользу возможно аффилированного офшора Dekorano Holding Limited, предполагает господин Пермяков.
С помощью обеспечительных мер ВТБ рассчитывает помешать заключению сделок с активами, которые ранее продал должник, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Дальнейшее дробление долей в уставном капитале компании и смена состава владельцев усложнит процедуру возврата имущества должника, поэтому банк действует вполне логично, уточняет юрист.
В июле стало известно, что покупкой трех структур ГК «Молочная культура» интересуется ООО «Продукты питания», которое контролируется ЗПИФ «Сигнет-Инвестиции 1». В инвестфонде «Сигнет Инвестиции», который принадлежит Павлу Полухину, не предоставили комментарии. На рынке считается, что он действует в интересах бывшего члена Совета федерации Глеба Фетисова, но сам предприниматель эту информацию опровергал.