ВТБ обрабатывает «Молочную культуру»

Банк ВТБ обжаловал выход Евгения Чернышева из состава владельцев производителя молочных продуктов «Молочная культура». В рамках разбирательства суд наложил арест на 100% головной компании группы и ее доли в дочерних структурах. Действия банка могут быть направлены на получение контроля над производителем молочных продуктов, отмечают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор компании «Молочная культура» Евгений Чернышев.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Генеральный директор компании «Молочная культура» Евгений Чернышев.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с просьбой восстановить Евгения Чернышева в правах участника ООО «УК "Молочная культура"» (головная компания группы «Молочная культура»). Информация об этом указана в картотеке арбитражных дел. Ранее предприниматель владел 99% компании, но в ходе нескольких сделок ее собственниками стали ООО «Отарт», кипрская Dekorano Holding Limited и Станислав Чернышев. По заявлению кредитной организации суд арестовал их доли в ООО, а также 0,25%, принадлежащие супруге Евгения Чернышева — Марине Вергун. Кроме того, обеспечительные меры были наложены на доли УК «Молочная культура» в ООО «Молочная культура», ООО «ТД "Молочная культура"» и ООО «Висмар эстейт».

«Молочная культура» выпускает молоко, йогурты, сметану, творожный сыр и другую продукцию на заводе в Ленинградской области. Площадка позволяет перерабатывать до 50 тонн сырья в сутки, в 2022 году производитель также запустил производство творожного сыра и йогуртов мощностью 12 тонн готовой продукции в сутки. В портфель брендов компании входят торговые марки «Молочная культура» и Bio Culture. Выручка «Молочной культуры» по итогам 2022 года составила 1 млрд рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей, указано в «СПАРК-Интерфакс».

Евгений Чернышев — совладелец компании «Артис-Агро Экспорт», которая ранее входила в десятку крупнейших экспортеров зерна в России, а сейчас находится в стадии банкротства. В 2022 году предпринимателя объявили в международный розыск по делу о мошенничестве, которое привело к хищению из бюджета 42,2 млн рублей. По версии следствия, он создал организованную преступную группу, которая под видом деятельности по экспорту зерна незаконно предоставляла в налоговые органы заявления на возмещение НДС. В июне банкротство Евгения Чернышева из-за долга в 378 млн рублей инициировал банк «Санкт-Петербург».

В банке ВТБ сообщили «Ъ-СПб», что иск был подан для защиты своих прав и интересов. Евгений Чернышев поручился по обязательствам ООО «Артис-Агро Экспорт» и с него было взыскан долг в 1,4 млрд рублей и $16,1 млн, пояснили в кредитной организации. Связаться с Евгением Чернышевым не удалось. В «Молочной культуре» не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Если суд восстановит контроль Евгения Чернышева над УК «Молочная культура», то ВТБ может обратить взыскание на его долю и через одну компанию контролировать весь бизнес группы, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Не исключено, что продажа предпринимателем своей доли была связан с привлечением его к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве ООО «Артис-Агро Экспорт», допускает юрист. По всей видимости, осознавая риск наступления ответственности, он передал актив в пользу возможно аффилированного офшора Dekorano Holding Limited, предполагает господин Пермяков.

С помощью обеспечительных мер ВТБ рассчитывает помешать заключению сделок с активами, которые ранее продал должник, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Дальнейшее дробление долей в уставном капитале компании и смена состава владельцев усложнит процедуру возврата имущества должника, поэтому банк действует вполне логично, уточняет юрист.

В июле стало известно, что покупкой трех структур ГК «Молочная культура» интересуется ООО «Продукты питания», которое контролируется ЗПИФ «Сигнет-Инвестиции 1». В инвестфонде «Сигнет Инвестиции», который принадлежит Павлу Полухину, не предоставили комментарии. На рынке считается, что он действует в интересах бывшего члена Совета федерации Глеба Фетисова, но сам предприниматель эту информацию опровергал.

Константин Куркин