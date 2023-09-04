Путин наградил дочь Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил Айшат Кадырову, министра культуры Чечни и дочь главы республики Рамзана Кадырова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров со старшей дочерью Айшат

Фото: Vk.com / Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров со старшей дочерью Айшат

Фото: Vk.com / Рамзан Кадыров

Как следует из указа, орден выдан за заслуги в «развитии отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Айшат Кадырова — старшая дочь Рамзана Кадырова, ей 24 года. Она занимает пост министра культуры Чечни с октября 2021 года, ранее с 2020 года была заместителем министра культуры республики. 23 июня 2022 года ее наградили орденом первого президента Чечни.

Олеся Павленко