Провал во бремени

Первый заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Александр Эдельман стал подсудимым по уголовному делу. Как выяснил «Ъ-Прикамье», ему инкриминируются три преступления, связанные с сокрытием средств, за счет которых ФНС хотела ликвидировать задолженность по долгам ООО «Дортехинжиниринг», некогда крупного подрядчика на региональном рынке дорожного строительства и ремонта. Как считает следствие, господин Эдельман совершил сокрытие в общей сложности 200 млн руб. ООО «Дортехинжиниринг» сейчас находится в процедуре банкротства. Дело в отношении его бывшего директора будет рассматривать Дзержинский районный суд. В администрации Перми пояснили, что расследование в отношении господина Эдельмана не касается его работы в муниципалитете.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Об окончании расследования уголовного дела в отношении бывшего руководителя организации, «осуществляющей деятельность в сфере строительства, ремонта и содержания дорог», СУ СКР по Пермскому краю сообщило на минувшей неделе. Как считает следствие, в 2021–2022 годах руководитель совершил сокрытие денежных средств и имущества компании в сумме 200 млн руб., за счет которых ФНС планировала взыскание задолженности по налогам и сборам. По данным СУ СКР, сумма задолженности оценивается в 100 млн руб. Как выяснил «Ъ-Прикамье», речь идет об Александре Эдельмане, который в прошлом году был назначен первым заместителем начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми. До назначения на эту должность господин Эдельман был генеральным директором ООО «Дортехинжиниринг».

ООО «Дортехинжиниринг» зарегистрировано в 2013 году. Ранее компания была частью ГК «Пермавтодор», созданной бывшими владельцами ООО «Пермдорстрой» и «Пермавтодор» (входили в подрядное ЗАО «Юкон Груп» бывшего депутата заксобрания Владимира Нелюбина). Ранее «Дортехинжиниринг» в масштабах Пермского края было крупным подрядчиком на рынке строительства и ремонта дорог. Компания выигрывала подряды на реконструкцию улиц в центре Перми. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2022 года выручка компании превысила 983 млн руб., а чистый убыток составил более 300 млн руб. Бенефициаром компании сейчас является Вадим Гасанов.

Александр Эдельман был генеральным директором ООО «Дортехинжиниринг» с августа 2016-го по октябрь 2022 года. В 2021 году УФССП по Пермскому краю сообщило, что в отношении господина Эдельмана возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Расследование касалось деятельности «Дортехинжиниринга». По версии дознавателей, компания не выплачивала подтвержденную судом задолженность в сумме 77,5 млн руб., при этом финансовые возможности расплатиться с кредиторами у ООО были. О результатах расследования не сообщалось. Новое уголовное дело в отношении господина Эдельмана, как утверждают источники, находилось в производстве третьего отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР. По версии следствия, якобы директор ООО использовал для расчетов с контрагентами счета других компаний, поскольку знал, что при зачислении средств на счет «Дорстройинжиниринга» ФНС обратит на них взыскание.

Сейчас ООО «Дортехинжиниринг» находится в процедуре банкротства. С заявлением о признании несостоятельности в арбитражный суд обратилось само общество в августе прошлого года. На тот момент его непогашенная кредиторская задолженность превышала 555 млн руб. Одним из кредиторов должника является федеральная налоговая служба. Как следует из документов с сайта Арбитражного суда Пермского края, размер требований ФНС составляет более 176 млн руб. Из них свыше 75,3 млн руб. составляет задолженность по НДС за период с третьего квартала 2021 года по четвертый квартал 2022 года. Еще 48,17 млн руб. предприятие задолжало по отчислениям в пенсионный фонд, 29,2 млн руб. составляет задолженность по налогу на доход физических лиц.

Сейчас «Дортехинжиниринг» находится в процедуре внешнего наблюдения, требования ФНС включены во вторую и третью очередь реестра кредиторов.

Отметим, что на сайте арбитражного суда нет информации о спорах, в рамках которых «Дортехинжиниринг» обжалует ненормативные акты налогового органа о начислении налогов и штрафов. Тем не менее, представитель должника возражал против включения уполномоченного органа в реестр кредиторов, но суд в итоге принял позицию налогового органа. Уголовное дело в отношении Александра Эдельмана поступило в Дзержинский райсуд Перми в минувший четверг, его будет рассматривать судья Наталья Старкова. Дата первого заседания пока не назначена.

В администрации Перми пояснили, что им известно об уголовном деле в отношении господина Эдельмана. В мэрии отметили, что расследование не связано с его работой на муниципальной службе.

Дмитрий Астахов