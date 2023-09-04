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Коммерсантъ FM
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Индонезия привлекает «золотыми визами»

Насколько выгодны условия Джакарты для иностранных инвесторов

Индонезия запустила программу «золотых виз». Она разработана для привлечения иностранных инвесторов, которые бы стимулировали экономику страны. Предусмотрено несколько типов виз, уточнило издание The Jakarta Post — пятилетняя и 10-летняя, для индивидуальных инвесторов и корпоративных. Стоимость варьируется от $2,5 млн до $50 млн. Эту сумму инвестор должен вложить в бизнес внутри страны — открыть свою компанию или купить уже работающую местную.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Джакарта обещает, что обладатель золотой визы получит целый ряд эксклюзивных преимуществ. Это, например, более длительное пребывание в стране, упрощенный порядок въезда и выезда из Индонезии, а также облегченный режим подачи заявлений в иммиграционный офис. Впрочем, вряд ли такое предложение заинтересует россиян, считает глава Центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер:

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«Людей, которые получают "золотые визы" можно разделить на две категории. Для первой основная цель — это эмиграция. Вторая группа — люди, которые хотят легально вести бизнес в стране. Наши сограждане в большинстве случаев получают "золотые визы" именно с миграционными намерениями.

Индонезийцы ввели очень высокие цены. Это уже означает не просто поддерживать право проживания в стране, но и действительно вести очень крупный и серьезный бизнес. По сути, это виза, которая дает права на территории именно этой страны. Виза — это не паспорт, а разрешение на въезд и на пребывание в стране на определенных условиях.

Какие преференции иностранные инвесторы получат вместе с "золотой визой" Индонезии? Там достаточно дешевая рабочая сила. Есть вероятность, что и индонезийцы рассчитывают на подобие китайского экономического чуда. Кроме средств, они готовы дать дешевую рабочую силу, правда, за совершенно безумные инвестиции».

Существует вариант и без открытия компании в Индонезии. Иностранный инвестор должен вложить деньги в покупку гособлигаций или акций индонезийских компаний. Он может и разместить средства на местных депозитах. Такая пятилетняя программа будет стоить $350 тыс. 10-летняя — $700 тыс. Вот эта «золотая виза» может стать для россиян заменой европейских площадок, полагает глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин:

«Не думаю, что это будет такой же огромный поток, как в Дубай, но для части инвесторов Индонезия окажется дешевле. Но цифры, если мы говорим про Европу, минимум в два раза больше. И надо понимать, что получить вид на жительство в ЕС для россиян в связи с геополитической ситуацией очень тяжело и по времени, и по проверке документов, и по комплаенсу. В этом смысле Азия и Ближний Восток для соотечественников становятся более легкими юрисдикциями».

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«Золотая виза» Объединенных Арабских Эмиратов считается одной из самых востребованных у россиян. Она выдается на пять и на 10 лет иностранным предпринимателям, инвесторам, владельцам недвижимости и ученым.

С такой визой можно свободно жить и вести бизнес в ОАЭ, открыть счет в местном банке и стать налоговым резидентом страны с комфортным налоговым режимом. Стоимость стартует от 500 тыс. дирхамов. По сегодняшнему курсу это около $136 тыс. Инвесторы в недвижимость могут получить «золотую визу» за $550 тыс.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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