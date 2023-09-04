Индонезия привлекает «золотыми визами»

Индонезия запустила программу «золотых виз». Она разработана для привлечения иностранных инвесторов, которые бы стимулировали экономику страны. Предусмотрено несколько типов виз, уточнило издание The Jakarta Post — пятилетняя и 10-летняя, для индивидуальных инвесторов и корпоративных. Стоимость варьируется от $2,5 млн до $50 млн. Эту сумму инвестор должен вложить в бизнес внутри страны — открыть свою компанию или купить уже работающую местную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Джакарта обещает, что обладатель золотой визы получит целый ряд эксклюзивных преимуществ. Это, например, более длительное пребывание в стране, упрощенный порядок въезда и выезда из Индонезии, а также облегченный режим подачи заявлений в иммиграционный офис. Впрочем, вряд ли такое предложение заинтересует россиян, считает глава Центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер:

«Людей, которые получают "золотые визы" можно разделить на две категории. Для первой основная цель — это эмиграция. Вторая группа — люди, которые хотят легально вести бизнес в стране. Наши сограждане в большинстве случаев получают "золотые визы" именно с миграционными намерениями.

Индонезийцы ввели очень высокие цены. Это уже означает не просто поддерживать право проживания в стране, но и действительно вести очень крупный и серьезный бизнес. По сути, это виза, которая дает права на территории именно этой страны. Виза — это не паспорт, а разрешение на въезд и на пребывание в стране на определенных условиях.

Какие преференции иностранные инвесторы получат вместе с "золотой визой" Индонезии? Там достаточно дешевая рабочая сила. Есть вероятность, что и индонезийцы рассчитывают на подобие китайского экономического чуда. Кроме средств, они готовы дать дешевую рабочую силу, правда, за совершенно безумные инвестиции».

Существует вариант и без открытия компании в Индонезии. Иностранный инвестор должен вложить деньги в покупку гособлигаций или акций индонезийских компаний. Он может и разместить средства на местных депозитах. Такая пятилетняя программа будет стоить $350 тыс. 10-летняя — $700 тыс. Вот эта «золотая виза» может стать для россиян заменой европейских площадок, полагает глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин:

«Не думаю, что это будет такой же огромный поток, как в Дубай, но для части инвесторов Индонезия окажется дешевле. Но цифры, если мы говорим про Европу, минимум в два раза больше. И надо понимать, что получить вид на жительство в ЕС для россиян в связи с геополитической ситуацией очень тяжело и по времени, и по проверке документов, и по комплаенсу. В этом смысле Азия и Ближний Восток для соотечественников становятся более легкими юрисдикциями».

«Золотая виза» Объединенных Арабских Эмиратов считается одной из самых востребованных у россиян. Она выдается на пять и на 10 лет иностранным предпринимателям, инвесторам, владельцам недвижимости и ученым.

С такой визой можно свободно жить и вести бизнес в ОАЭ, открыть счет в местном банке и стать налоговым резидентом страны с комфортным налоговым режимом. Стоимость стартует от 500 тыс. дирхамов. По сегодняшнему курсу это около $136 тыс. Инвесторы в недвижимость могут получить «золотую визу» за $550 тыс.

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Светлана Белова