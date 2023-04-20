«Золотым паспортам» прописали дисконт

Египет смягчил требования для участия в инвестиционной программе, позволяющей получить паспорт этой страны. В некоторых случаях минимальный порог вложений снизился почти в два раза. Причем теперь появилась опция купить «золотой паспорт» в рассрочку. Но станет ли программа с новыми правилами привлекательнее для россиян? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

В марте 2020-го правительство Египта приняло новый закон о гражданстве. Он позволил иностранцам приобрести паспорт страны за инвестиции от $250 тыс. Правда, такая сумма была доступна только в случае благотворительного пожертвования в программы Центробанка — единоразово и безвозвратно. Если иностранец собирался получить паспорт через покупку недвижимости в Египте, нужно было потратить уже $500 тыс.

Спустя три года Каир решил смягчить условия. Теперь нерезидентам будет достаточно приобрести жилье стоимостью $300 тыс. Причем сделать это можно в рассрочку в течение года. Кроме того, есть опция инвестировать в местный бизнес. Минимальный размер вложений сократился с €400 тыс. до €350 тыс. Очевидно, что таким образом Египет пытается удержать свои «золотые паспорта» конкурентоспособными в текущих условиях, считает управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов:

«Если они поставят сумму в €400 тыс., то будут конкурировать с Турцией. Египетский паспорт находится на 74 месте, турецкий — на 30–39 позиции. У людей бы возникал вопрос, а сейчас аудитория найдется. Идея продавать паспорта у третьих стран появилась недавно, после того как активизировался украинский кризис. Многие государства вообще закрыли подобные программы для россиян. Сейчас по факту осталась только Турция.

При этом наметился тренд на погоню за деньгами из России, а Египет одним из первых об этом громко заявил и начал делать».

Египетский паспорт позволяет въезжать без визы в 53 страны, большая часть из которых африканские. И низкий спрос на инвестпрограмму страны до 2022 года был вполне оправдан, но сегодня россияне все чаще ищут возможность получить паспорт другой страны, продолжает Ленар Рахманов:

«Египет по уровню комфорта — далеко не Европа, не Турция, тем более не Дубай. Там другой менталитет. Уровень экономики гораздо ниже, и нужно держать ухо востро. До этого популярность приобрел киргизский паспорт, который находится в ценовом диапазоне от $5 до $30 тыс. Узбекский документ тоже фигурирует среди вариантов».

При этом пытаться получить паспорт Египта для того, чтобы обойти ограничения, которые ввели другие страны в отношении россиян, и вовсе бессмысленно, считает глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин:

«"Золотой паспорт" уже в меньшей степени помогает получить доступ к международной финансовой системе. Все смотрят, где и каким образом были заработаны деньги. И если средства получены в РФ или вы не можете полностью или частично объяснить их происхождение, даже европейский документ вам не поможет. Однако при наличии прозрачной истории, российский IT-специалист или медик может получить вид на жительство в континентальной Европе. Что касается покупки паспортов за инвестиции, мы видели, как кипрская программа развернулась в обратную для людей сторону».

Тем временем россиянки в соцсетях пишут, что есть способ стать полноправной гражданкой Египта дешевле во много раз. В интернете появились объявления о фиктивном браке. В частности, можно выйти замуж за египтянина и получить гражданство через два года, а цены стартуют от $100.

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Сабина Адлейба