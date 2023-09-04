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Коммерсантъ FM
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VK объединит часть активов в две бизнес-группы

Компания VK объявила об объединении активов в бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» и «Экосистемные и комплексные сервисы». Они объединят ключевые продукты и сервисы холдинга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Фото: Архив Александра Айвазова

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Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Фото: Архив Александра Айвазова

В бизнес-группу «Социальные платформы и медиаконтент» войдут: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». Группу возглавил Степан Ковальчук, старший вице-президент VK по медиастратегии.

В бизнес-группу «Экосистемные и комплексные сервисы» войдут: почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений Rustore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы. Ее возглавит старший вице-президент VK по развитию бизнеса и инвестициям Александр Айвазов.

Не вошедшие в эти группы продукты и сервисы продолжат развитие в рамках своих подразделений. Зоны ответственности старших вице-президентов VK останутся прежними.

Кроме того, глава «Дзена» Антон Фролов был назначен вице-президентом VK по AI, контентным и рекомендательным сервисам. Он будет заниматься технологиями искусственного интеллекта, построением единой платформы для рекомендаций и поиска контента для всех продуктов VK. При этом он сохранит должность CEO «Дзен».

Анастасия Ларина

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