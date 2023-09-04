Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов кампуса в Челябинске

Проект двух корпусов межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске получил положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы». Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре заключений.

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий по двум объектам для размещения подготовило ООО «Голос.Проект» (Челябинск). Техническим заказчиком выступает ООО «ВТБ девелопмент» (Санкт-Петербург), застройщиком – ООО «Челябинская концессионная компания» (Москва).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», межвузовский кампус планируют построить возле главного корпуса Челябинского государственного университета до конца 2025 года. Общая площадь объектов составит 123 тыс. кв. м. На территории кампуса разместят общежития на 3,4 тыс. мест, учебно-научный комплекс с технопарком, лаборатории, коворкинг-парк, конференц-залы и магазины. Первые два общежития планируют сдать в марте 2024 года. Общая стоимость проекта составляет 16,7 млрд руб. Он реализуется в рамках концессионного соглашения со структурой группы ВТБ — ООО «Челябинская концессионная компания».

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